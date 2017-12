Teatrul de Stat le pregăteşte constănţenilor, pentru acest weekend, o premieră. Este vorba despre spectacolul „(Pe)trecerea sufletului”, de Dimitré Dinev, în traducerea lui Dan Stoica, care va fi prezentat sâmbătă, începând cu ora 19.00, în sala teatrului constănţean. Din distribuţia noii producţii a Teatrului de Stat Constanţa fac parte actori talentaţi: Iulian Enache - Josef Schutt, Nicodim Ungureanu - Virgil Mistrianu, Marian Adochiţei - Bora Soric, Andu Axente - Charon, Cosmin Mihale - Zeko Zekov, Remus Archip - Nikodim Stavrev, Dana Dumitrescu - Sladka Srebreva, Laura Iordan/ Turchian Nasurla - Pavlina Stavreva, Georgiana Mazilescu/ Florina Diaconu - Nadeshda Prekupenko şi Costel Cloşcă - muzician.

Regia şi ilustraţia muzicală sunt semnate de Sorin Militaru, iar scenografia îi aparţine Mariei Nicola, asistent de scenografie fiind Lăcrămioara Dumitraşcu. Spectacolul „(Pe)trecerea sufletului” va putea fi urmărit pe scena Teatrului de Stat Constanţa şi duminică, tot de la ora 19.00, cu aceeaşi distribuţie.

Sorin Militaru este director general Aajunct al Teatrului de Stat Constanţa. A absolvit, în 2003, Universitatea de Teatru şi Film, specializarea regie de teatru, la clasa profesoarei Cătălina Buzoianu. A debutat ca regizor în 2001, cu piesa „Salonul nr. 6\" de A.P. Cehov, piesa pentru care a fost nominalizat la premiile UNITER. A regizat piese atât în cadrul teatrelor româneşti - Odeon, Act, Green Hours din Bucureşti, Teatrul Dramatic „Maria Filotti” din Brăila, Teatrul „Sică Alexandrescu” din Braşov, Teatrul Naţional Târgu Mureş, Teatrul Tineretului Piatra Neamţ, Teatrul „Fani Tardini” Galaţi, Teatrul Dramatic „Toma Caragiu” Ploieşti, Teatrul Dramatic Focşani, Teatrul „Tomcsa Sandor” Odorheiul Secuiesc, Teatrul „Prometeu”, cât şi în cadrul teatrelor „Szigleti Szinhaz Szolnok” şi „Jatek Szin” din Ungaria, la Centrul Cultural Român din Viena şi Teatrul Bussang din Franţa. Pe scena de la malul mării, Sorin Militaru a montat piesa de teatru „Pană de automobil”, în 2008 şi musicalul „Strangers in the Night”, anul acesta. „Pana de automobil”, de Friedrich Durrenmatt, s-a bucurat, de-a lungul numeroaselor reprezentaţii avute pe scena constănţeană, de aprecierea publicului, un motiv fiind şi modul original de prezentare, cu spectatorii pe scenă, la mică distanţă de actori. De asemenea, spectacolul „Strangers in the Night” a fost prezentat în faţa publicului constănţean într-o montare antrenantă, modernă, îmbinând tradiţia revistei şi a musicalului.