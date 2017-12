Petreceri de început de weekend

Clubul Phoenix le dedică, astăzi, iubitorilor folk-ului de la malul mării o seară specială, în compania unuia dintre cele mai apreciate nume ale genului muzical: Ducu Bertzi! Concertul va începe de la ora 21.30 iar apreciatul artist va fi acompaniat de violonistul Mihai Neniţă. Biletele pot fi achiziţionate de la intrarea în localul amintit, iar preţul acestora este de 40 lei. Ducu Bertzi provine dintr-o familie de deportaţi politici din Sighetu Marmaţiei (oraş unde, în prezent, este cetăţean de onoare), Maramureş. În cei peste 30 de ani de activitate, artistul a susţinut peste 4.000 de spectacole şi manifestări artistice dintre care doar cu Cenaclul „Flacăra” a avut peste 1.300 de reprezentaţii. În decembrie 2007 a primit din partea PF Patriarh Daniel cea mai înaltă distincţie a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei: „Crucea Moldavă”. Ultimul său disc este intitulat „Ducu Bertzi şi Florian Pittiş în concert” şi a apărut după moartea regretatului „Moţ”. Vestea bună este că, în cursul acestui an, apreciatul folkist va lansa alte trei piese.

Tot în această seară, cei ce apreciază o distracţie condimentată cu mult mister şi senzualitate sunt invitaţi la un carnaval veneţian în club Two. Pentru ca atmosfera să fie pe măsura aşteptărilor, cei prezenţi sunt sfătuiţi să vină cu ţinute, accesorii şi măşti cât mai deosebite. Intrarea este liberă. Clubul The Bank organizează „Fashion Luxury Party”: după miezul nopţii, Ramona Gabor şi Adrian Pescariu vor urca pe catwalk pentru a prezenta o colecţie de rochii de lux. În paralel, în club Vansses, are loc o „Body Painting Party”.