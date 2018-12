Petreceri de Revelion în marile oraşe din ţară. Cum va fi în Constanța

Pentru noaptea de Revelion, primăriile au organizat o mulțime de concerte și spectacole. Iată ce se va întâmpla, în noaptea dintre ani, în marile orașe din țară.

În Constanța, spectacolul va începe la ora 19.00, se va încheia la ora 1.00 și va fi susținut de Damian Drăghici, Sore, Nicoleta Nuca, Vanotek și DJ Slimboy. La trecerea dintre ani, cei prezenți vor admira un spectacol de artificii.

ÎN ALTE ORAȘE DIN ȚARĂ

Arad - ora 22.00, Piata Revoluției, concerte sustinute de trupa Fantezia, Kamelia si Goombay Dance Band, o trupa de origine germana. La miezul noptii este programat si un show de artificii.

Baia Mare - ora 22.30, concert in Piata Libertatii sustinut de trupa Compact si Anna Lesko, urmat la ora 0.00 de focuri de artificii.

Braila - Pe platoul de la Palatul Administrativ vor canta AMI si artisti locali, iar la miezul noptii vor fi artificii.

Buzau - ora 19.00, printre cei care vor concerta in noaptea dintre ani in Piata Dacia se numara trupa Voltaj, Alessia sau Liviu Teodorescu & Band.

Brasov - Spectacolul va incepe la ora 22.30 cu muzica populara in interpretarea celor doua „gemene ale folclorului „maramuresan", Suzana si Daciana Vlad. Ele vor fi urmate de Ciro de Luca, un fost carabinier italian care a facut cariera in muzica si s-a stabilit in Romania, iar in jurul orei 23.45 va incepe show-ul Phoenix. Trupa isi va intrerupe concertul pentru trecerea in noul an si va continua dupa focul de artificii.

Bistrita- Un spectacol sustinut de Lora cu incepere de la ora 22.30.

Botosanenii sunt asteptati in Piata Revolutiei din oras sa petreaca Revelionul in aer liber, Primaria organizand concerte de muzica usoara si populara, foc de artificii. Concertele incep de la ora 20.00 si se vor termina la ora 1.30. Printre invitati se numara: Adda&Band, Paula Seling, Iustina Irimia, Simona Mazare, Lorena Dupu - Fetele din Botosani, Shift, Francisca, DJ/MC-80' Music

Cluj-Napoca, incepand cu or 22.00, in Piata Unirii vor concerta Hora, Cargo si Arpy&Zip Band. Focul de artificii de 15 minute se va organiza in Piata Avram Iancu la miezul noptii, dupa care vor fi distribuite 700 de sticle cu sampanie de catre Primaria Cluj-Napoca.

Craiova - ora 22.30, pe strada A.I. Cuza, in dreptul Universitatii din Craiova, va fi organizat un spectacol sustinut de Adrian Sana & Band. Pe scena va urca apoi Smiley, aproape de miezul noptii, dupa care va avea loc focul de artificii.

Focsani - ora 19.30 vor canta Ansamblul Folcloric Tara Vrancei, Geta Postolache, Laura Lavric, Iuliana Beregoi si Datina. La ora 22.00 va fi Anda Adam si apoi Bug Mafia. Inainte de miezul noptii va fi concert Opus, o trupa din Austria. La miezul noptii vor fi artificii si lasere. Dupa miezul noptii Ro-Mania, iar programul special de revelion se va incheia la ora 01.00.

La Iasi, concertul dedicat Revelionului va avea loc in Piata Palatului Culturii, iar in cadrul evenimentului vor canta Saragossa Band, Bosquito si Ovidiu Lipan Tandarica, DJ Sava si Annes.

Oradea - ora 23.00, concert in Piata Unirii cu Alessia JJ Gerardi & Fracassoni din Italia. La miezul noptii va avea loc un foc de artificii.

La Pitesti, in Piata Primariei, vor urca pe scena Alexandra Ungureanu si Alina Eremia, si va fi si un foc de artificii.

Resita - ora 22.00, spectacol in centrul orasului sustinut de Mar's Studio, Melmac Riders, din Serbia, si Keo. La ora 00.00 este programat un joc de artificii.

Sibiu - ora 22.00, in Piata Mare vor concerta cei de la The Noise. Programul va continua cu muzica rock in interpretarea binecunoscutilor sibieni de la Riff, iar in ultima ora din an va canta Stefan Banica & Band. Ora zero a noului an va fi marcata de un spectacol de artificii, apoi pe scena vor urca olandezii de la BZN.

Sfantu Gheorghe, cu incepere de la ora 23.00, pe scena situata in fata Teatrului "Tamási Áron", vor urca Trupa Coco din Brasov, care va aduce ritmurile rock la Sfantu Gheorghe. La miezul noptii va avea loc focul de artificii, dupa care pe scena Revelionului urmeaza trupa Vincze Lilla és Barátai, din Ungaria. Dupa aceea, de la ora 1.00, va avea loc al doilea foc de artificii.

La Slatina vor concerta Iris, Elena Ionescu, Nicoleta Oancea si formatia sa. Primul concert va incepe la ora 21.45, iar spectacolul se va incheia imediat dupa miezul noptii.

Timisoara - ora 18.30, in Piata Victoriei din Timisoara, unde Primaria a pregatit un spectacol sustinut de Sean Norvis, Kamelia, trupa Box Office, Basska si Subcarpati.

Targu-Jiu - ora 22.00, in Piata Prefecturii, concert sustinut de The Dreamers si Eneli, dupa care va avea loc focul de artificii. Autoritatile vor oficia, dupa miezul noptii, cinci casatorii de Revelion, la Poarta Sarutului, din Parcul Central din municipiul Targu-Jiu.

In Targu-Mures, cu incepere de la ora 21.00, pe scena amplasata in Piata Victoriei vor concerta: DJ Andrei Chelbezan, Kállay Saunders Band si Inna. La miezul noptii va fi organizat un spectaculos foc de artificii.

In Teleorman nu se organizeaza concerte, populatia urmand sa se adune in centrul oraselor din judet - Alexandria, Zimnicea, Turnu Magurele, Videle, Rosiorii de Vede - si sa ciocneasca un pahar cu sampanie cu primarii. Angajatii primariilor de orase sustin ca fundalul muzical va fi asigurat de un sistem de sonorizare cu boxe, care vor difuza muzica adecvata focului de artificii.

Sursa: kanald.ro