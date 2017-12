Petreceri de septembrie în cluburi de la mare

Weekend! Vremea frumoasă ține cu tinerii. Dacă studenții mai au câteva zile bune pentru a petrece până la reîntoarcerea la cursuri, pentru liceeni este ultimul weekend pe care îl mai pot petrece înainte de începerea școlii. Pentru toți vor fi, astfel, oportunități de a petrece timpul liber, atât de prețios și de intens trăit. Cluburile îi așteaptă fie cu oferte noi, fie cu oferte de final de sezon, dar, cu siguranță, petrecerile vor fi interesante în ambele cazuri.

Clubul Ego din stațiunea Mamaia este unul dintre localurile de pe litoral care profită din plin de vremea frumoasă și organizează sâmbătă, de la ora 23.00, o petrecere tematică intitulată „Remember Summer - Remember where it all started!”. Vor încinge aici atmosfera DJ Viv Livio și DJ GB-ON la butoane, iar cele mai sexy animatoare se vor juca, din nou, cu mințile băieților. Clubul Luv a anunțat încă de săptămâna trecută, pe pagina oficială de Facebook, faptul că rămâne deschis până pe 20 septembrie, în Mamaia, după care se va muta, din octombrie, la sediul din oraș. Astfel, sâmbătă noapte, clubul va găzdui o nouă petrecere incendiară. Totodată, clubul Crema din centrul stațiunii organizează petrecerea „By Spectaculous” cu dansatoarea la bară Larisa Bercea. La pupitru se vor afla MC Mckoo și DJ Zavi, iar la bar vor fi și alte animatoare sexy. Intrarea este liberă. De asemenea, localul El Comandante de pe plaja de la Năvodari organizează petrecerea „Party Para La Resistencia” cu DJ Mike.

Atmosfera prin localurile din Constanța revine și ea la normal, cu mai mulți și mai energici petrecăreți. În noaptea de sâmbătă, în clubul Heaven's Hell din nordul orașului se dezlănțuie o „nebunie” de petrecere, în care fetele care dansează „la înălțime”, adică pe bar, pe mese, pe boxe etc., vor primi shot-uri din partea casei. Petrecerea se intitulează „We Love Music”, începe la ora 22.00, la pupitru va fi DJ Kronk, iar intrarea este liberă. Tot sâmbătă noapte, în Broadway Cafe, va avea loc, de la ora 21.00, un recital al trupei de rock Treișpe Cuvinte, urmat de un afterparty cu DJ Lvcky.