Cum era de aşteptat, sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul va fi primită, la malul mării, cu numeroase petreceri prin care aniversaţii îşi vor cinsti protectorul. Astfel, un mod original de a petrece alături de prieteni este la Karaoke Café, astăzi, de la ora 22.00. Nou apărut în peisajul local, Motive Room găzduieşte o petrecere aniversară alături de DJ FabioDaLera la platane, în cadrul căreia fetele au intrarea liberă. Clubul Crush numeşte seara de vineri “Falls on you”, iar la pupitru se vor afla DJ Kokko şi Dj Funk.

Desigur, petrecerea cu temperaturi extreme va începe în clubul Pulse, unde revine una dintre trupele care „incendiază” scena rock de la malul mării, Kumm. La exact un an de la ultimul show susţinut în localul amintit, cunoscuta formaţie îşi aşteaptă prietenii constănţeni să petreacă ziua de Sf. Ion cu indie-rock şi mult dans. Vor putea fi ascultate live atât piese mai noi, de pe ultimul album, „Far from Telescopes”, dar şi mai vechi, binecunoscute de către public. Meritul realizării acestui concert îi revine, şi în acest an, tot cunoscutului organizator constănţean Cosmin Bârzan.

Trupa de rock alternativ vine la Constanţa cu o componenţă nouă, cea mai recentă „achiziţie” fiind tobarul John Ciurea, care a mai activat în trupele Highlight Kenosis şi Tep Zepi. Pe lângă percuţionistul care va fi sărbătorit la Constanţa, componenţa actuală a formaţiei rămâne alcătuită din: Cătălin Mocan (voce, chitară), Eugen Nuţescu (chitară, voce), Mihai Iordache (saxofon), Andras Kovacs (clape) şi Alexandru Miu (bass). În cei 13 ani de activitate, Kumm a susţinut concerte în România, Germania, Elveţia, Turcia, Cehia, Ungaria, Italia, Republica Moldova sau Bulgaria. Discografia trupei cuprinde albumele: „Moonsweat March\" (2000), „Confuz\" (2002), „Angels & Clowns\" (2005), „Different Parties\" (2006), „Lo-Fi Poetry” (2007) şi „Far from Telescopes” (2009). Nu se ştie, însă, dacă cel mai nou membru al formaţiei a aflat de obiceiul colegilor săi de a face baie în mare, de fiecare dată când ajung pe litoral, după concerte, împreună cu fanii şi... indiferent de vreme! Dacă în timpul festivalurilor sau show-urilor estivale din Vama Veche, scăldatul pe timp de noapte este o plăcere, prietenii trupei ştiu că nici măcar iarna trecută clujenii nu au trecut peste acest tabiet, astfel că noul tobar va primi, cu siguranţă, botezul mării pe plaja Modern... chiar pe „gerul Bobotezei”! Evenimentul se va desfăşura între orele 21.00 şi 01.00, iar biletele pot fi achiziţionate de la intrarea în club, la preţul de 15 lei.