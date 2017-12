Petreceri de weekend

Vremea mohorâtă şi plictiseala din timpul săptămânii vor provoca chefuri zgomotoase, în această seară de sâmbătă. „Wild Wild West” este intitulată sugestiv petrecerea… sălbatică din clubul constănţean Van Frans, unde atmosfera va fi animată de un invitat special extrem de sexy, fotomodelul Andreea Tonciu! Cei care aleg să se distreze în The Bank, vor avea parte, tot sâmbătă, de o atmosferă electrizantă, pentru că voluptoasa Rose Marie Florescu şi fotomodelele Laura Stoica, Cecilia Enache, Alexandra Enăchescu şi Florentina Raicu vor încinge spiritele şi... nu numai în cadrul petrecerii „Fashion Playboy”. Formaţia Compact 2010 va cânta în recent apărutul club Don Tito, iar în Latin Fever, „Ziua Păcălelii” este sărbătorită pe 2 aprilie. Clubul Phoenix găzduieşte o seară de karaoke, iar Bellagio Cafe and Lounge, „Maruska Week”.

DJ Dmc şi VJ Johnny se vor ocupa, cu prudenţă, de muzică, în clubul Crush, pentru că sâmbătă are loc o întâlnire inedită: „Gangsters gun molls”, unde este recomandată o ţinută adecvată. Cei care au chef pur şi simplu de o atmosferă veselă şi plină de viaţă sunt aşteptaţi în clubul Wish, la „Spring Party”. Tot aici, duminică, va avea loc „The Last Oriental Party”, cu Edy Band.