Petreceri de weekend

Mamaia. Clubul La Mania va găzdui, sâmbătă diseară, o inedită petrecere sub egida „Get Perlonized“. De muzică se vor ocupa trei DJ cunoscuţi în Europa: Dandy Jack, Sonja Moonear şi Sammy Dee. Biletele se pot procura de la intrarea în club, la preţul de 20 lei. Tot în sfera muzicii de club, La Kudos Beach are loc petrecerea „Sets on the beach”. Sîmbătă seară vor mixa Jay Bliss şi Mahony, iar duminică seara, Rosario Internullo şi Adrian Eftimie. Intrarea este liberă.

„Exotica” trupă autohtonă de raggae, El Negro, a fost desemnată să cânte în deschiderea concertului elveţienilor de la Moonraisers, programat pe plaja H2O din Mamaia. În ciuda faptului că prezenţa celebrei trupe este încă incertă din cauza condiţiilor meteorologice care fac problematic un concert în aer liber, atât organizatorii cât şi firmele bilete.ro, ticketfan.ro, myticket.ro au continuat să comercializeze bilete, astfel că speranţa publicului… moare ultima.

Eforie. Aşa cum au promis în luna aprilie la Constanţa, greii ringului românesc, Cătălin Zmărăndescu, Cătălin Moroşanu, Ionuţ „Pitbull” Atodiresei şi Sebastian Ciobanu se întorc în acest sezon pe litoral pentru a promova spectaculoasele petreceri cu lupte între cele mai frumoase femei din România, Sexy Kombat. Avându-l ca promotor pe faimosul promotor de Local Kombat, Eduard Irimia, cele mai frumoase animatoare care stârneau senzaţii în tribunele în care se luptau cei amintiţi se vor lupta, sâmbătă seară, în Eforie Nord. Petrecerea, intitulată „Topless Kombat Night”, se va desfăşura laYacht Club, după ora 23.00.

Vama Veche. Una dintre trupele cele mai îndrăgite de rockerii constănţeni, Kumm, va concerta, sâmbătă, de la ora 22.00, în Vama Veche, la Papa la Şoni. Aşa cum şi-au obişnuit deja publicul, cei şase membri ai formaţiei clujene se vor întoarce pe plajă cu dor de mare şi distracţie, astfel că vamaioţii pot fi siguri că nu se vor plictisi. Din repertoriul serii nu vor lipsi piesele de pe ultimul album al formaţiei, „Far from Telescopes”. Tot sâmbătă seară, de la ora 22.00, la Baza Sportivă, va avea loc concertul intitulat „Folk Frate”, cu Mysha, Johnie, Teddy şi Christina Andrieş.

Neptun. Sâmbătă seară, de la ora 23.00, în Club Vision, va mixa cunoscutul DJ Lucian Bărbulescu. De afterparty se va ocupa Sebastien G. Fetele au intrarea liberă.

Costineşti. Timp de două seri, la Buddha Summer Club, de pe plaja Vraja Mării, are loc petrecerea de inagurare „Open Summer Party“. Atât sâmbătă cât şi duminică, de muzică se vor ocupa Dan Ene, Sllash, Doppe, Pro6, Plusculaar, Pinkie, Moon Sound, Mola Rakal, Dan Ce, Sly, Krize, Broaska & Protech Project.