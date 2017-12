Petrecerile de sâmbătă seară

Se anunţă o noapte de sâmbătă... fierbinte în cluburile de la malul mării, care le propun mai ales tinerilor muzică de calitate, dans şi voie bună.

PETRECERE FĂRĂ INHIBIŢII Constănţenii sunt invitaţi să petreacă fără inhibiţii în această sâmbătă, de la ora 21.00, în clubul El Comandante din Piaţa Ovidiu, la „Party para la resistencia”. „Muzica e pe toate gusturile şi, dacă apuci să intri, cu siguranţă te vei opri cu greu din dans. Nu trebuie să-ţi faci probleme în acest caz: clubul rămâne deschis până dimineaţă, iar de muzică se ocupă DJ Eddie“, anunţă organizatorii.

SEARĂ SALSA Cafe Lounge Leeloo le promite amatorilor de dans o noapte specială de sâmbătă, pe ritmuri de salsa, de la ora 23.00.

RITMURI ELECTRO Crema Summer Club din Mamaia propune o super-petrecere, în această sâmbătă, cu DJ Yanis şi MC Mckoo la platane.

Tot sâmbătă seară, în clubul Luv din Mamaia, vor încinge atmosfera DJ-ul AlexUnder Base, un nume cunoscut din cluburile din oraş, şi producătorul constănţean Alexandru Enache, cunoscut pentru hituri precum „Drums”, „Privacy” sau „Call Again”, alături de DJ Mario şi DJ Smart, la petrecerea intitulată „Being in Luv Always in Style“.

La Ugly Pub are loc „Closing Party“, organizatorii aşteptând tinerii să vină şi să se distreze împreună cu ei, pentru că, până în septembrie, nu se vor mai revedea. Atmosfera va fi încinsă de DJ George Iordan şi de MC Călin.