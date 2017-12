„Petrecerile sînt mai… cool la noi decît în străinătate”

Raul Rusu, unul dintre cei mai apreciaţi DJ din România, a mixat, zilele trecute, într-un club din Germania. Cu toate acestea, talentatul DJ nu a fost foarte încîntat de această experienţă. „A fost o experienţă puţin mai bizară, în sensul că nu am avut legături prea bune între avioane. Clubul în care am mixat are o capacitate de 400 de locuri, dar nu a fost foarte multă lume. Chiar dacă tinerii s-au distrat, pot spune că petrecerile sînt mai… cool la noi decît la ei, iar românii se distrează mai mult”, a declarat Raul.

Raul Rusu s-a născut în Cluj-Napoca şi şi-a început cariera de DJ la „Radio Sonic”. În perioada 2003-2007 a fost invitat ca DJ în diferite cluburi din ţară, reprezentînd diferite branduri. Raul Rusu mixează de opt ani în cluburi din întreaga ţară, fiind unul dintre DJ-ii preferaţi de tineri.