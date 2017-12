Petroliștii se plâng că au... prețuri prea mari (!?!)

România va avea o creștere economică de 2 - 3% în 2014, ceea ce va duce și la o creștere a cererii de carburanți, în ciuda faptului că mulți consumatori fac eforturi pentru a-și spori eficiența energetică, spune președintele OMV Petrom, Mariana Gheorghe. „Posibila creștere a cererii de carburanți va fi contrabalansată de eforturile consumatorilor de a deveni mai eficienți energetic. Prețurile, chiar dacă scad, sunt încă ridicate, așa că răspunsul oamenilor este să caute soluții de reducere a facturii. În următorii trei-cinci ani, asta se va traduce într-o cerere stabilă de carburanți, dacă nu chiar într-o scădere“, a punctat șeful OMV Petrom, amintind că, în primele șase luni ale lui 2014, piața energetică din România a continuat să scadă la toate categoriile de produse operate de compania sa. „Comerțul de carburanți a scăzut cu 2%, după cinci ani de cădere continuă, vânzările de gaze s-au redus cu 5%, iar cele de electricitate - cu 2%. N-ar fi ceva dramatic dacă ar fi vorba doar de 2014, dar trendul a început în 2009. Când am venit în România, acum opt ani, piața de gaze era de 17 - 18 miliarde mc pe an. În 2013, a fost de 12,5 miliarde mc, iar în 2014 cred că vom coborî sub acest nivel“, a conchis Mariana Gheorghe. Ea este secondată și de reprezentanții MOL România, care au spus ieri că „piața carburanţilor va rămâne, cel mai probabil, sub presiune în acest an, după ce a scăzut cu 2% în primele șase luni, pentru că nivelul creșterii economice nu poate susține revenirea cererii“. Avem și noi o sugestie - dragi petroliști, ce-ar fi să scădeți un pic prețurile? Să vedeți atunci cerere. Nu veți mai avea profit de două miliarde de milioane de trilioane de euro, ci doar de 1,999 miliarde de milioane de trilioane, dar măcar nu vă veți mai plânge toată ziua.