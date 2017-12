Petrom scumpeşte din nou combustibilii!

Preţurile combustibililor Petrom s-au majorat, începînd de ieri, cu 7 bani (benzina), respectiv 6 bani pe litru (motorina). În felul acesta, un litru de benzină Eco Premium costă 4,13 lei pe litru, în timp ce sortimentele Premium fără plumb şi Top Premium fără plumb sînt comercializate la preţuri de 4,1, respectiv 4,43 lei/litru. Benzina OMV Carrera 95 are un preţ de 4,2 lei/litru, iar sortimentul cu cifră octanică 100 costă 4,83 lei pe litru. Preţul motorinei Top Euro Diesel 4 a crescut la 4,48 lei/litru, în timp ce carburantul diesel Euro Diesel 4 este vîndut pentru 4,4 lei/litru. Sortimentul OMV Sprint Diesel are un preţ nou de 4,53 lei/litru, iar OMV Premium Diesel costă 4,81 lei/litru. Ultima scumpire operată de compania din grupul austriac OMV a fost realizată la 16 iunie, cînd Petrom a majorat preţurile carburanţilor tot cu 6-7 bani pe litru. La începutul lunii mai, Petrom a majorat, în două rînduri, cu 0,12 lei/litru preţurile carburanţilor. Cotaţiile internaţionale ale barilului de petrol, care influenţează preţurile combustibililor, au crescut cu circa 50% faţă de începutul acestui an şi s-au dublat comparativ cu perioada similară din 2007, stabilind ieri, la Bursa de Mărfuri de la Londra, un record istoric de peste 146 de dolari pe baril!