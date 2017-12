Fostul președinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi se declară șocat de reținerea fiului său, Sergiu Lucinschi, spunând că, probabil, ”e cam puțin ce se întâmplă în România și era necesar încă un show”. Într-un interviu acordat postului moldovean de televiziune Prime, fostul președinte Petru Lucinschi se declară ”mirat” și ”pur și simplu șocat” de reținerea fiului său. "Eu știu numai ceea ce cunosc: fiul meu are un business și eu nu înțeleg un lucru - un litigiu de business este prezentat ca la un nivel politic. Probabil că e necesar un show, e cam puțin ce se întâmplă în România și mai este nevoie de încă de unul”, a declarat Lucinschi pentru Prime.md. "Din ceea ce știu eu, feciorul meu, cu un an și jumătate în urmă, mi-a spus că el i-a dat în judecată pe partenerii lui fiindcă i-au furat businessul. În acest timp l-am tot întrebat, iar el răspundea că nu vor să-l ia în examinare. Nu-l examinează. Peste un an și jumătate, pleacă procurorul care s-a ocupat cu chestia aceasta și nu l-au pus pe rol acest dosar. Apoi au vrut să se împace și amiabil să rezolve această problemă. A trecut timpul, iar apoi feciorul îmi spune că «gata, ne-am înțeles». Eu pur și simplu sunt șocat!”, a mai spus Petru Lucinschi.