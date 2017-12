Peugeot făcut praf

IMPACT O persoană a fost rănită, ieri, în urma unui accident rutier care a avut loc în zona Capitol, din municipiul Constanţa, în jurul orelor 12.30. Potrivit anchetatorilor, Ianis Ţone, de 31 de ani, aflat la volanul unui Peugeot, înmatriculat CT 45 PUF, se deplasa pe bulevardul Mamaia. Poliţiştii au stabilit că, ajuns la intersecţia cu strada Mircea cel Bătrân, şoferul Peugeot-ului ar fi trecut pe culoarea roşie a semaforului şi a intrat în coliziune cu un Seat, condus pe strada Mircea cel Bătrân de Andrei Jitariu, de 22 de ani. În urma impactului, Peugeot-ul a fost proiectat în scuarul care separă cele două sensuri de mers ale bulevardului Mamaia şi s-a răsturnat. Martorii au apelat imediat linia unică 112 şi au cerut ajutorul autorităţilor. Şoferul Peugeot-ului a reuşit să iasă singur din maşina avariată. „L-am văzut ţinându-se de cap, cred că era lovit în zona aceea. Era conştient şi a avut destulă forţă ca să părăsească singur autoturismul”, a declarat o femeie.

„ZONĂ BLESTEMATĂ” La locul coliziunii au ajuns medicii, poliţiştii de la Rutieră, dar şi pompierii. Şoferul Peugeot-ului a fost transportat cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, pentru a primi îngrijiri medicale. Deşi coliziunea s-a produs într-o zonă aglomerată, poliţiştilor le-a fost greu să găsească martori ai accidentului. „Nu am văzut nimic. Eram în magazin, am auzit o bubuitură şi am ieşit ca să văd ce s-a întâmplat. Zona asta parcă e blestemată! Acum câteva zile, în intersecţia cealaltă, Mamaia cu Tomis, s-au ciocnit două maşini din aceeaşi cauză: neacordare de prioritate”, a declarat un bărbat care locuieşte în zonă. Pompierii militari au luat măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu, după care au spălat carosabilul pe care se scursese motorină şi ulei din maşina răsturnată. Poliţiştii de la Rutieră spun că şoferii implicaţi în accident nu consumaseră băuturi alcoolice înainte de a pleca la drum. Oamenii legii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc accidentul rutier. Ca urmare a coliziunii, traficul rutier în zonă s-a desfăşurat cu dificultate timp de aproape o oră.