PFA-urile îşi pot continua activitatea şi în 2010

Persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate şi înregistrate în Registrul Comerţului, în baza unor acte normative anterioare, îşi pot exercita dreptul de opţiune pentru continuarea activităţii, până în 2010, conform prevederilor OUG 38/2009. Guvernul a prelungit cu un an termenul până la care se poate exercita dreptul de opţiune pentru continuarea activităţii comerciale în una din formele prevăzute de OUG 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Prin acest act normativ, s-a stabilit că persoanele fizice şi asociaţiile familiale autorizate şi înregistrate în Registrul Comerţului în temeiul unor acte normative anterioare ordonanţei menţionate pot funcţiona în baza certificatului de înregistrare emis de ORC un an de la data intrării în vigoare a actului normativ. Până la împlinirea termenului de un an, adică 25 aprilie 2009, aceste persoane erau obligate să opteze pentru desfăşurarea activităţii în una dintre formele prevăzute de OUG nr. 44/2008. Persoanele care nu îşi exercitau dreptul de opţiune în acest termen urmau să fie radiate din registrul comerţului, din oficiu, fără nicio altă formalitate.