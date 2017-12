Pharrell Williams dedică piesa ”Freedom” migranților din Europa

Pharrell Williams a dedicat piesa ”Freedom” refugiaților care vin în număr mare în Europa, salutând contribuția acestora în SUA și în întreaga lume. ”Lăsați-ne să intrăm”, a spus cântărețul, interpretându-și melodia la MTV Europe Music de la Milano, eveniment desfășurat duminică. Explicându-și gestul a doua zi, la New York, el a afirmat că nu se consideră militant, însă a adăugat că trebuie să își utilizeze platformele, acolo unde se poate.”Trebuie să fim deschiși. Este o discuție dificilă, însă America s-a construit cu migranți. Fără ei nu am fi avut țară”, a mai spus Pharrell Williams. Întrebat dacă același lucru este valabil și pentru Europa, care se confruntă cu un aflux nemaiîntâlnit de migranți care fug din Siria și alte țări unde au loc conflicte, cântărețul de 42 de ani a răspuns: ”Absolut”.

Clipul oficial al piesei ”Freedom”, lansată în luna iulie, prezintă diferite părți ale lumii, de la New York până pe malurile fluviului Gange. Solistul s-a arătat surprins, luni, la un eveniment organizat de National Public Radio și Universitatea New York, de succesul melodiei ”Happy”, o odă a bucuriei cu care s-a făcut cunoscut în lumea întreagă, după ce a fost, decenii la rând, autor și producător pentru alți artiști ca Madonna, Britney Spears și Snoop Dogg.Pharrell Williams a început să cânte în public alături de duetul francez Daft Punk, fiind laureat al unui premiu Grammy în 2013, pentru albumul ”Random Access Memories”.În pofida afirmației sale că nu se consideră militant, el a vorbit deja la Națiunile Unite despre lupta împotriva schimbărilor climatice. În plus, o susține pe Hillary Clinton, candidata democrată la alegerile prezidențiale americane, apreciind că a venit timpul ca SUA să fie conduse de o femeie.

