Phenianul ameninţă Seulul cu represalii

Nici nu şi-au luat bine adio de la Kim Jong-Il că autorităţile nord-coreene au şi ameninţat Coreea de Sud. ”Îi vom face să plătească până la capăt pe trădătorul Lee Myung-Bak şi pe clica sa, pentru păcatele impardonabile, pentru eternitate, pe care le-au comis cu ocazia funeraliilor naţionale ale lui Kim Jong-Il”, au indicat, vineri, canalele media nord-coreene, fără să precizeze în ce vor consta represaliile. La televiziune, aceste declaraţii au fost repetate zece minute de prezentator, în timp ce aceleaşi cuvinte defilau în partea de jos a ecranului. Autorităţile nord-coreene reproşează Seulului că ar fi interzis vizitele de condoleanţe la Phenian. Doar două delegaţii sud-coreene au fost autorizate să se ducă de cealaltă parte a frontierei, înainte de funeraliile lui Kim Jong-Il, pentru a-i aduce un ultim omagiu defunctului. Cele două delegaţii erau conduse de văduva ex-preşedintelui sud-coreean Kim Dae-Jung, care participase împreună cu Kim Jong-Il la primul summit intercoreean din istorie în 2000 şi de preşedinta grupului Hyundai. Phenianul mai reproşează Seulului lansări de manifeste care incitau la insurecţie împotriva dinastiei Kim. Aceste manifeste fuseseră trimise în ziua funeraliilor, prin baloane lansate spre Coreea de Nord.

Phenianul a respins, vineri, orice posibilitate de discuţie cu actualul guvern al Coreei de Sud, în ziua următoare întronării lui Kim Jong Un în fruntea Coreei de Nord, care îi succede tatălui său Kim Jong Il, mort la 17 decembrie. Coreea de Nord a avertizat de asemenea că nu îşi va schimba politica sub noul ei lider, tânărul Kim Jong Un. ”Noi declarăm în mod solemn şi cu mândrie responsabililor de politici stupide din lume, inclusiv marionetele din Coreea de Sud, să nu se aştepte la nicio schimbare din partea noastră”, a avertizat Comisia de Apărare Naţională.

SOSIE ÎNLĂCRIMATĂ Moartea lui Kim Jong-Il a dus la lăsarea fără loc de muncă a unui bărbat care a fost în umbra liderului nord-coreean, timp de mai bine de zece ani. Kim Young-Sik este sosia din Coreea de Sud a liderului nord-coreean iar în prezent, acesta afirmă că odată cu Kim Jong-Il a murit şi o parte din persoana sa, scrie theaustralian.com.au. Bărbatul a fost, mai bine de zece ani, sosia liderului comunist. În acest timp, Kim Young-Sik a avut parte de experienţe inedite, apărând într-un film, într-o reclamă la ciocolată şi în emisiuni de televiziune, fiind blestemat pe stradă şi făcând cu mâna mulţimii. ”Mă simt gol, ca şi cum o parte din mine a murit. Oamenii încearcă să mă consoleze, spunând că unele personalităţi devin mai cunoscute după moarte, dar nu cred că acest lucru se va întâmpla cu Kim”, a spus el. Bărbatul, care are doi copii şi are un magazin de gravură în Seul, a mărturisit că a intrat în rolul sosiei lui Kim Jong-Il din întâmplare, când, având părul încurcat după duş, cineva i-a spus că seamănă cu liderul nord-coreean. Cariera sa a început să aibă succes în anii ’90, când liderul sud-coreean Kim Dae-Jung a început politica de reconciliere cu Coreea de Nord. În timpul apariţiilor sale, Kim Young-Sik a avut întâlniri cu celebrităţi şi cu lideri ai lumii ca George W. Bush şi Vladimir Putin sau măcar cu... sosii ale acestora. Păstrarea asemănărilor cu liderul nord-coreean necesită însă muncă. Kim Young-Sik îşi face părul permanent o dată la trei luni şi a ţinut chiar şi dietă, atunci când liderul a slăbit, după atacul de cord din 2008. Bărbatul are patru costume lucrate în stilul celor purtate de Kim Jong-Il şi cinci perechi de pantofi.

Kim Young-Sik regretă că nu a avut ocazia să îl întâlnească pe adevăratul lider sau să viziteze Coreea de Nord, care i-a respins cererile de viză. ”Kim a fost un mare om, deşi a fost un dictator. A construit o ţară cum nu mai este alta în lume”, a declarat sosia liderului nord-coreean.