Phil Collins, premiat

Cântăreţul britanic Phil Collins va fi recompensat cu Premiul Johnny Mercer în cadrul galei Songwriters Hall of Fame 2010, ce va avea loc pe 17 iunie, la Hotelul Marriott Marquis din New York. Cântăreţ, compozitor, instrumentist, producător muzical şi actor, Phil Collins a avut succes atât în calitate de solist principal al grupului britanic Genesis, la jumătatea anilor \'70, cât şi ca artist solo în anii care au urmat. Printre hiturile sale se numără “In The Air Tonight”, “Against All Odds” sau “Two Hearts”. Phil Collins a compus numeroase piese pentru coloanele sonore ale unor filme de animaţie produse de compania Disney, precum “Tarzan”, fiind recompensat cu un Glob de Aur pentru piesa “You\'ll Be In My Heart”. Ca actor, muzicianul britanic a apărut şi în filmele “Tommy” şi “Hook”.

Printre precedenţii laureaţi ai Premiului Johnny Mercer se numără Holland-Dozier-Holland, Paul Anka, Stevie Wonder, Carole King, Leiber & Stoller, Bacharach & David, Cy Coleman, Stephen Sondheim şi Allan & Marilyn Bergman. Leonard Cohen, David Foster, Johnny Mandel şi membrii grupului Earth, Wind & Fire sunt artiştii care vor fi incluşi în Songwriters Hall of Fame în acest an. Johnny Mercer şi editorii Abe Olman şi Howie Richmond au înfiinţat acest premiu în anul 1969.