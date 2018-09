Phoenix - Ştiinţa, un nou proiect pentru baschetul feminin constănţean

Clubul Sportiv Ştiinţa Constanţa va deveni, începând din acest sezon, noul partener pentru echipa nou-promovată care va reprezenta Constanţa în Liga Naţională de Baschet Feminin sub denumirea Phoenix - Ştiinţa Constanţa.

Formaţia constănţeană va debuta la 26 septembrie, în deplasare, împotriva echipei Universitatea Cluj, în Cupa României. Partida va avea loc în Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca, de la ora 14.00, iar la 29 septembrie, de la ora 15.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, este programat meciul retur.

În Campionatul Naţional rezervat junioarelor şi juniorilor, Phoenix - Ştiinţa Constanţa are înscrise patru echipe la categoriile de vârstă Under 16 feminin şi masculin, Under 15 masculin şi Under 18 masculin.