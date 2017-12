Piața agroalimentară, mai utilă la sat sau la oraș?

Cât de utile sunt piețele agroalimentare în mediul rural? Unii primari ar spune că sunt necesare, având în vedere că oamenii din sate nu au unde să-și vândă marfa. În Saligny, de exemplu, edilul Ion Beiu a declarat că va construi o piață la intrarea în comună, pentru a le oferi oamenilor șansa de a-și expune marfa pe propriile tarabe și să câștige mai mulți bani de pe urma comerțului cu fructe și legume. Primarul din Târgușor, Dumitru Dragu, însă, nu împărtășește această opinie și susține că o piață agroalimentară într-o comună nu ar fi la fel de rentabilă ca în mediul urban și că nu are de gând să construiască o piață de mari dimensiuni. „Piețele sunt utile mai mult în orașe, deoarece oamenii de acolo, în general, nu cultivă legume. Producătorii de fructe și legume provin în special din sate și cum ar fi să-și vândă între ei roșiile, castraveții, merele sau prunele? În localitatea noastră există magazine mixte, unde localnicii pot găsi tot ce doresc, de la detergenți la produse din carne, ca-n supermarketurile din oraș. Vom construi și noi o piață cu câteva tarabe, unde vor fi vândute produse proaspete, precum legume, fructe și lactate, bio, însă nu va fi una de mari dimensiuni. În momentul de față, proiectul este în faza inițierii și încă nu am stabilit cu exactitate unde va fi amplasată piața. Am vrea s-o așezăm în centrul comunei”, a declarat Dumitru Dragu.