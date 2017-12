Pian celebru, la vânzare

Un pian din studiourile Abbey Road din Londra, care a fost folosit de trupa Beatles pentru a înregistra o serie de hituri, în anii \'60 şi de grupul Pink Floyd, pentru albumul ”The Dark Side Of The Moon”, în 1973, va fi scos la vânzare pentru 225.000 de dolari. La acest pian, cei patru membri ai trupei Beatles au înregistrat hiturile ”Paperback Writer”, ”Ob-La-Di, Ob-La-Da” şi ”Tomorrow Never Knows”. Acelaşi pian a fost folosit de grupul Pink Floyd în timpul înregistrărilor pentru celebrul lor album conceptual ”The Dark Side Of The Moon”. Acest pian Challen a fost retras din studiourile londoneze în 1980 şi va fi scos la vânzare de actualul său proprietar, la o licitaţie care va fi organizată de Casa Bonhams, în luna august.