Pianista Roxana Bajdechi îşi încheie turneul din Japonia

Pianista constănţeană Roxana Bajdechi, care, de câţiva ani, este stabilită în America, îşi încheie, astăzi, turneul în Japonia, cu un recital pe care îl va susţine la Obihiro. Ultimul din cele patru recitaluri susţinute de tânăra şi talentata muziciană coincide chiar cu ziua de naştere a mamei sale, motiv pentru care artista i-l dedică celei care a încurajat-o să-şi urmeze visele, susţinând-o să facă performanţă.

Turneul care a debutat pe 15 noiembrie, la Hakodate, este organizat de „Music Culture Exchange Association of Japan”, asociaţie condusă de dirijorul Mitsuyoshi Oikawa. După Hakodate, Roxana şi-a continuat periplul la Sapporo, pe 18 noiembrie şi la Asahikawa, pe 21 noiembrie. Tânăra care a cântat pentru prima dată pentru melomanii niponi în anul 2000, atunci când era studentă în anul I la Conservator, a fost primită cu multă bucurie de către cei îndrăgostiţi de muzică.

STEAGUL ROMÂNESC, LA ASAHIKAWA „Publicul japonez a fost, până acum, foarte numeros şi m-a primit cu deosebită căldură. M-am bucurat când, la al treilea concert, în Asahikawa, chiar după ce am terminat de interpretat „Dansurile româneşti” de Bartok, am remarcat un drapel românesc fluturând de la balcon. Am aflat mai târziu că era un student român”, a mărturisit, pentru cotidianul „Telegraf”, Roxana Bajdechi.

Încântată de ospitalitatea niponă, tânăra a ţinut să mulţumească gazdelor sale: „Aş vrea tare mult să mulţumesc Ambasadei Române de la Tokyo pentru

ospitalitatea oferită în timpul şederii mele la Tokyo, atât anul acesta, cât şi anul trecut”. Turneul pe care Roxana Bajdechi îl susţine în Ţara Soarelui Răsare este inclus în cadrul unui proiect care include turneele în Japonia a patru tineri pianişti europeni, ceilalţi trei fiind din Bulgaria, Polonia şi Grecia.

DIN CONSTANŢA, LA BOSTON După absolvirea Liceului de Muzică „George Enescu” din Bucureşti, la clasa profesoarei Olga Szel, Roxanei i s-a oferit o bursă completă de studii la Conservatorul din Boston, pe care l-a absolvit cu distincţia „Magna Cum Laude”. Doi ani mai târziu, constănţeanca a obţinut diploma de master în concertistică.