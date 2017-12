Pianistul Dan Grigore, în recital la Sala Radio

Faimosul pianist Dan Grigore, care a concertat pe toate meridianele lumii, de la Tokyo până la Washington, sub bagheta unor mari dirijori, va fi solistul Concertului nr. 2 în do minor pentru pian şi orchestră de Rachmaninov, alături de Orchestra Naţională Radio, sub bagheta dirijorului Misha Katz. Evenimentul este programat vineri, 22 aprilie, de la ora 19.00, în Sala Radio. În programul serii se mai regăsesc lucrări de Piotr Ilici Ceaikovski și Mikhail Glinka.

Melomanii vor putea asculta concertul, în direct, pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical din ţară şi în streaming live pe internet pewww.radioromaniacultural.roşiwww.romania-muzical.ro.

Laureat al Concursului Internaţional „George Enescu” (ediţiile din 1961 şi 1967), Dan Grigore a primit dreptul de a folosi pianul care a aparţinut lui George Enescu, printr-o bursă acordată de Principesa Maria Cantacuzino-Enescu, între 1961-1965. Într-o perioadă în care criticii oficiali îl ignorau, faimoasa pianistă Cella Delavrancea l-a apreciat într-o serie de articole. În 1996 a susţinut trei concerte alături de Orchestra Filarmonică din München, sub bagheta maestrului Sergiu Celibidache, Dan Grigore fiind singurul pianist român alături de care dirijorul s-a aflat la pupitru.