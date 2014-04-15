Piaţa agroalimentară, inaugurată de Zilele comunei Lumina

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9 mai Piaţa agroalimentară, inaugurată de Zilele comunei Lumina
Administrație 16 Aprilie 2014 / 00:00 719 accesări 2 comentarii
Primarul comunei Lumina, Dumitru Chiru: „Piaţa nu va fi cu nimic diferită faţă de cele realizate în alte localităţi cu fonduri europene: va fi acoperită, va avea 20 de tarabe şi 10 magazine amenajate modern“

Primarul comunei Lumina, Dumitru Chiru: „Piaţa nu va fi cu nimic diferită faţă de cele realizate în alte localităţi cu fonduri europene: va fi acoperită, va avea 20 de tarabe şi 10 magazine amenajate modern“

După Paşte şi 1 Mai, locuitorii din comuna Lumina vor avea parte de încă o sărbătoare. La 9 mai, Primăria va organiza Zilele comunei Lumina. Va fi o petrecere câmpenească, vor fi muzică şi voie bună, însă ziua va începe cu o inaugurare. Primăria va deschide porţile pieţei agroalimentare care a fost construită de administraţia locală cu fonduri proprii. Primarul Dumitru Chiru spune că piaţa nu va fi cu nimic diferită faţă de cele realizate în alte localităţi cu fonduri europene: va fi acoperită, va avea 20 de tarabe şi 10 magazine amenajate modern. „Piaţa agroalimentară 9 mai“, pentru că aşa se va numi, a fost amenajată cu o finanţare de 300 mii de lei din bugetul Primăriei.

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administraţia localăfonduri europene
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2 comentarii

Pusca si cureaua lata''... 10:04:20 / 16 Aprilie 2014
Una dintre comunele cu cel mai ridicat grad de coruptie ,, LUMINA"

...Cred ca daca DNA, ar intra putin si in primaria Lumina,90% ar da cu subsemnatul... Pai tichie de margaritar'' lipsea comunei, nu sunt drumuri,(macar pietruite) nu este iluminat public in cartiere noi, hotii sunt la ei acasa (se fura din locuinte si gospodarii in fiecare noapte),militia doarme-n galosi... dar primarul pune panselute in fata primariei (splalare de bani),face piata agroalimentara'' (care a costat enorm) ....s.a.m.d.

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cici 03:32:26 / 04 Iunie 2014
mda

mda, amuzant articolul. laptarul tot cu livratul la domiciliu isi face treaba, peste si carne …iar cu taraba tot aceeasi tanti , unica, singura si inegalabila . 20 de tarabe ? vai dar ce penibili sunteti ! tambalaul cu zilele comunei a fost o ocazie sa vad votantii : copii, mosi si babe amarate, tigani galagiosi, betivi si cersetori cat cuprinde. astia merg la vot, astia ii multumesc primarului pentru ce face el ptr urbe. MULTUMESC SI EU PE ACEASTA CALE PRIMARULUI PENTRU HOTII CARE BANTUIE CURTILE SI CASELE OAMENILOR NESTINGHERITI IN TIMP CE NOI PLATIM O TAXA DE PAZA , MULTUMESC PENTRU PRAFUL PE CARE IL INGHITIM CAND CIRCULA MASINILE PENTRU CA STRAZILE SUNT NEASFALTATE CHIAR DACA SUNTEM IN ZONA METORPOLITANA A CONSTANTEI. PLATIM SI O TAXA DE VOLUNTARIAT DAR CAND VIN ZAPEZILE NU SE CURATA STRAZILE LA TIMP. MULTUMESC PENTRU CAINII VAGABONZI CAT SI PENTRU CAINII VECINILOR LASATI SA IASA DIN CURTE SI SA ATACE LUMEA CE CIRCULA PE JOS. MULTUMESC PENTRU CAPUSELE DIN IARBA LUATE PE HAINE PE STRADA CAMPULUI, 22 DECEMBRIE, PELICANULUI. MULTUMESC PENTRU TRECERILE DE PIETONI INEXISTENTE PE SOSEAUA TULCEI ( MOARE LUMEA INCERCAND SA TRAVERSEZE STRADA CA SA AJUNGA LA MUNCA SAU LA MAGAZIN) . MULTUMESC PENTRU DUHOAREA CE VINE DE LA AVICOLA . SI PENTRU CEA DE LA FERMA DE PORCI DE LA POLUL OPUS. MULTUMESC ZGOMOTULUI FACUT DE AVIOANELE SI ELICOPTERELE CE ZBOARA PREA JOS. MULTUMESC PENTRU CRAPATURILE CASEI DATORATE CIRCULATIEI TIRURILOR PRIN COMUNA. MULTUMESC PENTRU OCAZIA DIN FIECARE ZI DE A FI ACCIDENTAT DE VITEZOMANII DE SOSEAUA TULCEI IN INCERCAREA DE A PLECA SPRE CONSTANTA (PUNE NENE LA SOS TULCEI CU STR NAVODARI SI CU PELICAN CATE UN SENS GIRATORIU , CE PANA MEA.) ! MULTUMESC PENTRU VOTURILE FACUTE DE VOI IN LOCUL MEU EU FIIND PLECAT DIN TARA. MULTUMESC PENTRU SPATIILE DE JOACA PENTRU COPII INEXISTENTE ( MERG CU PICIUL SA SE JOACE IN LEAGANE SI TOPOGANE LA OVIDIU , NAVODARI SAU CTA) . MULTUMESC PENTRU PRIMARUL NOSTRU CEL VIRIL CU NEVESTICA TINERICA SI VICEPRIMARITA VIOLATA SAU ATENTATA ( BRAVOS , CURAT MURDAR MONSER ) MULTUMESC PENTRU CANALIZARILE LA CARE NU NE PERMITEM SA PLATIM LA RAJA PENTRU RACORDARE, MULTUMESC SI PENTRU PAMANTUL CARE SE TOT SURPA PE STRAZI DUPA PLOI IN DREPTUL CANALIZARILOR. MULTUMESC PENTRU TERENUL DAT PENTRU CASE LA TIGANII HOTI SI ASISTATI SOCIALI CARE TE VOTEAZA PENTRU UN MIC CU MUSTAR SI O MANEA !

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