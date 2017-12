Piaţa asigurărilor, în creştere

Volumul primelor de asigurare subscrise în primele şase luni ale acestui an a atins 4,67 miliarde de lei, în creştere cu 5,6% faţă de intervalul ianuarie-iunie 2008, a declarat preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), Angela Toncescu. „Datele provizorii pentru primul semestru al acestui an arată că piaţa românească de asigurări se înscrie în tendinţele manifestate la nivel global încă din partea a doua a anului 2008 în ceea ce priveşte activitatea de subscriere. Astfel, primele brute subscrise din asigurări generale în prima parte a anului au crescut cu 7,58% în termeni nominali, în timp ce primele subscrise pentru asigurările de viaţă au scăzut cu 2,97%, comparativ cu perioada similară din 2008”, a spus Toncescu. Preşedintele CSA a spus că aceste evoluţii au avut loc în condiţiile în care primele aferente asigurărilor auto, poliţe care, prin tradiţie, domină structura pieţei româneşti, au înregistrat un avans de 7,31%, provenit din creşterea primelor la poliţele facultative CASCO cu 1,03% şi a primelor aferente clasei de asigurări de răspundere civilă auto (RCA) cu 17,55%. „În domeniul asigurărilor de viaţă se constată o uşoară scădere a primelor aferente asigurărilor tradiţionale, cu 1,98%, faţă de aceeaşi perioadă a anului 2008, în timp ce, în cazul asigurărilor unit-linked, scăderea a fost de 5,19%. De altfel, potrivit publicaţiei Sigma editată de Swiss Re, diminuarea activităţii de subscriere pentru produsele unit-linked este un fapt întîmplat în multe din ţările cu pieţe emergente în a doua parte a anului 2008”, a spus Toncescu. În ceea ce priveşte indemnizaţiile plătite de societăţile de asigurare, datele provizorii pentru primele şase luni indică un volum total al acestora de 2,94 miliarde de lei, în urcare cu 47,77%. „Din acestea, pentru asigurările generale, asigurătorii au plătit indemnizaţii de 2,70 miliarde de lei, cu 43% mai mult decît în primul semestru al anului 2008. Indemnizaţiile acordate şi sumele plătite pentru maturităţi în temeiul contractelor de asigurări de viaţă au fost de 239,73 milioane de lei în primul semestru al acestui an, în creştere nominală cu circa 137%”, a spus preşedintele CSA. Toncescu a mai spus că, la aceste cifre, se adăugă răscumpărările plătite de asigurătorii de viaţă, în sumă de 157 milioane de lei, valoare cu 114,52% mai mare decît cea înregistrată în perioada similară a anului 2008. „Putem spune că, în condiţiile economice actuale şi ale dependenţei poate prea mari de segmentul de vînzări auto, evoluţia pieţei româneşti de asigurări în primele şase luni ale acestui an este una chiar bună”, a spus reprezentantul Comisiei. Toncescu a afirmat că, potrivit prognozelor avansate de Swiss Re pe baza analizei pieţei mondiale de asigurări, cererea de acoperire prin asigurări generale va rămîne la un nivel relativ constant în 2009 şi va creşte în 2010.