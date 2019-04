Piața asigurărilor nu renunță la RCA pe-o lună

Piața RCA este în proces de consolidare și necesită unele ajustări, dar nu de sistem; în acest context, nu se preconizează eliminarea polițelor pe o lună, nu se are în vedere zonarea teritoriului după riscuri (deoarece mașinile circulă prin toate zonele de risc) și nu se are în vedere trecerea asigurării pe persoană (ea vă rămâne încheiată pentru o mașină anume), a declarat, pentru Telegraf Constanța, oficialul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) Cristian Roșu. Reacția vine după ce, în week-end, președintele Consiliului Concurenței (CC), Bogdan Chirițoiu, a spus că introducerea RCA pe o lună a fost o eroare, întrucât reînnoirea lor nu se face automat și, în acest fel, gradul de acoperire a poliței a scăzut. Iată și replica ASF - „Referitor la gradul de cuprindere în RCA, el este de peste 90% pentru vehiculele care circulă în mod constant pe drumurile publice. Acel procent de aproximativ 75% este format din parcul rece (nedeplasabil) aflat încă în evidențele scriptice, precum și din remorcile care nu circulă tot timpul atașate de un vehicul. Nu trebuie uitate nici motocicletele care au o circulație sezonieră. Evident că toate propunerile de modificare legislativă pe care le vom iniția vor fi supuse unei analize si consultări publice. Așteptăm atunci opiniile argumentate ale tuturor celor interesați, inclusiv de la Consiliul Concurenței. În acest moment nu lucrăm împreună la nicio propunere de modificare legislativă, iar în situația când anumite temeri și semnale există, ele ar trebui discutate cu specialiștii înainte de a le promova în spațiul public“. De cealaltă parte, Chirițoiu a notat că, într-adevăr, piața RCA arată mult mai bine decât în 2017 - „Acum ne obligă oricum Uniunea Europeană să facem câteva schimbări şi atunci am spus că este o ocazie bună să corectăm ceea ce ne-a scăpat acum doi - trei ani. Şi o eroare cred că a fost faptul că am introdus poliţele de o lună.Uneori e tentant să faci o poliţă pe o lună, plăteşti ceva mai puţin pentru luna aia, dar reînnoirea poliţelor nu e automată şi, în felul acesta, scade gradul de acoperire“. El a explicat că acoperirea RCA are impact asupra preţului poliţei - „Astfel, accidentele generează nişte pierderi şi, pentru ca poliţa RCA să fie cât mai mică, este nevoie să coste cât mai puţin reparaţiile şi să împărţim costurile la câţi mai mulţi oameni. În cazul în care scade numărul clienţilor care plătesc RCA, costul reparaţiilor se împarte la mai puţini şi deci poliţa va fi mai scumpă. Şeful CC a mai spus că instituţia pe care o conduce a demarat o anchetă în piaţa service-urilor în urmă cu un an, care va fi gata peste câteva luni.