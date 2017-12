Piaţa asigurărilor, paradisul ţeparilor

PROTEST NAŢIONAL. Asociaţia Societăţilor de Service Auto Independente (ASSAI), care reprezintă peste 300 de unităţi de profil din ţară, organizează astăzi, la Timişoara, un miting de protest împotriva Astra Asigurări şi Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA). Asigurătorul Astra este acuzat că forţează service-urile să utilizeze în reparaţii piese auto ieftine şi de proastă calitate şi că refuză plata despăgubirilor în cazul în care clienţii apelează la service-uri care nu îi sunt partenere, iar CSA este hulită din nou pentru „lipsă de reacţie”. Potrivit ASSAI, deşi numărul reclamaţiilor înregistrate la CSA a crescut cu 30%, în 2010, „nicio societate de asigurări nu a fost sancţionată sau descurajată”. Deşi nu este ilegal ca un service auto să folosească piese de pe piaţa secundară, cei de la ASSAI spun că „este imoral”. „Există şi o parte de nelegalitate, pentru că o maşină avariată trebuie adusă la starea şi parametrii iniţiali, pe care i-a avut înainte de producerea accidentului - aşa este specificat în legislaţie. Evident, dacă o maşină ieşea din fabrică cu piese proaste, nu ar fi primit certificarea de a circula pe drumurile publice”, spune directorul ASSAI, Cristian Muntean.

O LEGE ABROGATĂ, DAR ÎNCĂ FOLOSITĂ. Alt asigurător care a strâns un număr mare de plângeri, potrivit datelor CSA, este Carpatica Asig, reclamat şi de constănţeni pentru faptul că nu evaluează corect daunele şi că respinge în mod abuziv dosare de la plată. Astfel, de cazuri ne-au fost aduse la cunoştinţă de mai mulţi cititori ai ziarului Telegraf, printre care Laurenţiu Moraru din Constanţa. La finele anului trecut, maşina lui a fost lovită de un asigurat al Carpatica, iar dosarul de daune (nr. 1.775/2010) a fost întocmit fără probleme. „Am primit apoi o informare scrisă (nr. 6.214/2010), semnată de directorul zonal al Carpatica Asig Constanţa, prin care mi se comunica că dosarul este respins, pentru că nu ar fi conform cu realitatea, în baza prevederilor articolului 45 din Ordinul nr. 21/2099 al CSA. Dorind să văd despre ce este vorba, am făcut câteva verficări şi am constatat cu stupoare că acest ordin a fost abrogat din 25 mai 2010, deci de aproape un an. În tot acest timp, asigurătorii resping sute sau chiar mii de dosare de daună, fără temei legal”, spune Laurenţiu Moraru, care a făcut plângeri oficiale la CSA Constanţa, fără a primi un răspuns în termenul legal de 30 de zile.

TUPEU DE ASIGURĂTOR. Într-o situaţie similară se află şi Sorin Tifu, din Mangalia, care a fost accidentat de un asigurat Carpatica şi nu reuşeşte să obţină plata integrală şi corectă a daunelor. Potrivit spuselor sale, dosarul de daune, întocmit de inspectorul Carpatica, s-a modificat de la locul accidentului la sediul firmei de asigurări, mai multe pagube serioase fiind „şterse” ca prin minune. Sorin Tifu a cerut ajutorul CSA şi OPC, fără succes. „Într-un final, la începutul lunii februarie, am fost contactaţi de cei de la Protecţia Consumatorului, care ne-au promis că problema noastră se va rezolva. Inspectorii au amendat Carpatica cu 1.500 lei şi ne-au chemat la sediul firmei, ca să semnăm o ofertă de despăgubire pentru întreaga sumă datorată, respectiv 5.038 lei. Am primit un număr de înregistrare şi ne-au spus că banii vor intra în contul service-ului, cât de curând. Dar, ca să vedeţi până unde merge nesimţirea şi tupeul escrocilor acestora, am fost sunat de cei de la service, care mi-au spus că s-a făcut plata, însă cu o mică diferenţă de 956 lei. Care a fost explicaţia lor? Centrala de daune nu a acceptat decât suma de 4.081 le, fapt care îmi depăşeşte puterea de înţelegere. Ba mai mult, cei de la OPC mi-au comunicat că firma Carpatica a contestat amenda de 1.500 lei”, povesteşte Sorin Tifu. Menţionăm că cei de la Carpatica nu au răspuns la niciuna dintre adresele oficiale trimise de ziarul Telegraf, în care solicitam un punct de vedere oficial faţă de aceste două cazuri.

CUM ELIMINI ŢEPARII? Ce soluţii ar fi? Consolidarea pieţei şi eliminarea jucătorilor de mâna a doua, care profită de haosul general din asigurări, asaltând concurenţa cu preţuri de dumping, deşi nu pot oferi despăgubiri tuturor clienţilor, spun asigurătorii cu state vechi. În plus, CSA ar trebui să îşi ia rolul în serios. Poate dacă ar fi ameninţată cu desfiinţarea, lucrurile s-ar pune în mişcare, măcar pentru o vreme.