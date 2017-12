Piața auto încheie primele șapte luni în creștere

Piața auto a crescut în primele 7 luni cu 14,8%, la 75.869 unități, în condițiile în care vânzările de autoturisme s-au majorat cu aproape 13%, la peste 61 mii unități, iulie fiind prima din ultimi 4,5 ani în care persoanele fizice au cumpărat mai multe mașini decât cele juridice, a anunţat APIA.

"Trebuie însă menționat un fapt evident: vânzările consistente înregistrate în ultimele 2 luni în raport cu primele 5 luni din 2016 se datorează, în mare parte, unei acumulări a cererii, pe fondul așteptării generată în piață de demararea târzie a Programului “Rabla” (efectiv din 14 iunie)", se arată în comunicatul de miercuri al APIA.

Iulie este prima lună din ultimii 4 ani și jumătate în care vânzările de autoturisme către persoane fizice au fost superioare ca și numar celor realizate către persoane juridice (55% vs. 45% ). Pe ansamblul celor 7 luni însă din acest an, raportul continuă să fie net în favoarea persoanelor juridice (72% persoane juridice vs. 28% fizice).

"Aceste date arată în mod elocvent, atât efectul de așteptare dar și cel de distorsiune a pieței generate de către Programul «Rabla» care, și în acest an, a întârziat foarte mult".

În același timp, în primele șatpte luni înmatricularile de autoturisme rulate provenite din import au crescut și ele comparativ cu 2015, dar cu 22%, ceea ce face ca raportul dintre cele rulate și cele noi să fie unul în creștere, respectiv de aproximativ 3,5 autoturisme rulate la unul nou.

Autoturismele, care reprezintă 80,8% din vânzările realizate în prime șapte luni din 2016 (61.282 unități), înregistrează o creștere de 12,9%, iar vehiculele comerciale (marfă și persoane, 14.587 unități), un plus de 23,3%.

La autoturisme, top-ul mărcilor este condus de către Dacia, cu 18.517 unități (30,2% cotă de piață, dar pe un volum în scădere cu 6,6% față de perioada similară din 2015), urmată de Volkswagen cu 6.386 unități (10,4% cotă de piață, volume în creștere cu 23% față de 2015), Skoda 5.905 unităţi (9,6% din total piață, volume în creștere cu 20,6%), Renault 4.649 unități (7,6% cotă de piață, volume mai mari cu 38%), Ford 3.711 unităţi (6,1% din total piață, volume în creștere cu 8,1%) și Opel 2.663 unităţi (4,3% din total piață, volume mai mari cu 38,1%).

Pe modele, cu cele 8.059 unități (-13,7% comparativ cu 2015), livrate pe piața autohtonă, Dacia Logan este cel mai bine vândut model în primele șapte luni din 2016, urmat de Dacia Sandero cu 4.123 unități (+14%), Dacia Duster 3.224 unități (-16,7%), Skoda Octavia 2.546 unitați (+13,5%), și Renault Clio 1.999 unități (+55,6%).

La nivelul producției, volumul total pe șapte luni a fost de 231.206 unități, cu 8,2% mai puțin decât în perioada similară din 2015. Dintre acestea, 205.466 au fost produse de către Dacia și 25.740 de către Ford.

Exporturile au totalizat 209.050 unităţi, în minus cu 8,4% pe fondul scăderilor înregistrate în 6 din cele 7 luni ale acestui an, comparativ cu lunile similare din 2015.

Cel mai exportat model a fost Dacia Duster (115.405 unități), în creștere cu 15,7% față de 2015, urmat de Dacia Sandero (30.835 unităţi, - 15,2%), Ford B-MAX (25.737 unități, - 15,6%), Logan MCV (23.274 unități, - 1,3%) și Dacia Logan (13.799 unităţi, - 63,9%).

Practic, 90,4% din producția națională din primele șapte luni a fost exportată, procent similar cu cel de anul trecut (90,7%).