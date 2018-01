Piața auto SH a explodat, în 2017

Tranzacţiile cu maşini second hand înregistrate în România au ajuns, anul trecut, la 1,1 milioane unităţi, în timp ce la autovehiculele noi, numărul lor a depăşit 100.000 de unităţi, potrivit datelor Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Comparativ, în 2016, piaţa maşinilor rulate a ajuns la 641.909 unităţi - „În 2017, piaţa de maşini noi a depăşit, după aproape un deceniu, 100.000 unităţi, fiind la cel mai ridicat nivel din ultimii opt ani ( şi al patrulea an consecutiv de creştere!). Piaţa maşinilor rulate din import a atins cel mai ridicat nivel de când există statistici, crescând cu 74% faţă de 2016, până la jumătate de milion de unităţi“. De notat că Rabla a avut un impact redus asupra pieţei auto în 2017 - mai puţin de un sfert dintre achiziţiile din piaţă au fost efectuate prin intermediul programului de stat. Totuși, subvenţiile mari acordate pentru achiziţia de maşini electrice, prin Rabla Plus, au impulsionat nişa - în cursul anului trecut, 500 de persoane au aplicat pentru a-şi cumpăra astfel de autoturisme, de zece ori mai multe faţă de media anilor precedenți. De asemenea, în 2017, tranzacţiile cu maşini rulate (reînmatriculările) au înregistrat un record, de peste 496.000 de unităţi, în creştere cu 99% comparativ cu 2016 şi depăşind maximul din 2011, de 411.000 unităţi, pe fondul eliminării timbrului de mediu. Anul trecut, cele mai căutate brand-uri auto au fost Audi, BMW și Volkswagen.