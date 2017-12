Piaţa construcţiilor a demarat cu stângul

Piaţa construcţiilor a scăzut cu 17% anul trecut, la 9,7 miliarde euro, iar în acest an se va încadra în cel mai bun caz în intervalul 9,5-10 miliarde de euro, urmând să revină pe creştere în 2012, a declarat Laurenţiu Plosceanu, preşedintele Asociaţiei Române a Antreprenorilor de Construcţii (ARACO). „Acest an a început cu stângul, se vorbeşte mult dar se face puţin”, a spus reprezentantul ARACO. El a adăugat că sectorul ar putea creşte anul viitor, unul dintre motive fiind faptul că 2012 este un an electoral. Potrivit datelor ARACO, numărul mediu de angajaţi din sector a scăzut anul trecut cu 14% faţă de 2009, la 317.200 de persoane, productivitatea lunară s-a comprimat de la 2.657 euro la 2.550 euro pe angajat, dar salariul mediu lunar a crescut de la 1.532 lei la 1.580 lei. Asociaţia a prezentat, ieri, o serie de propuneri adresate autorităţilor pentru îmbunătăţirea evoluţiei sectorului construcţiilor, precum şi mai multe probleme care afectează acest segment. Printre cererile adresate autorităţilor se numără plata creanţelor aferente perioadei 2008- 2010, estimate la începutul anului la circa 750 milioane euro, promovarea unei proceduri de reeşalonare la plată a datoriilor, elaborarea unui registru al creanţelor de la entităţile achizitoare cu capital de stat cu precizarea datei estimate a plăţii, promovarea de investiţii în infrastructură şi reablitare energetică a clădirilor, eficientizarea sistemului de control şi urmărire a investiţiilor, comunicarea publică de către ministerele de profil a programelor de investiţii pentru 2011-2012 şi precizarea disponibilităţii resurselor financiare aferente, precum şi prezentarea publică a proiectelor care ar urma să fie dezvotate în sistem public-privat. Totodată, ARACO a cerut implicarea autorităţilor pentru îmbunătăţirea legislaţiei achiziţiilor publice, pentru eliminarea unor vulnerabilităţi ale actualelor proceduri legate, printre alte, de modul de formulare a prevederilor documentaţiei de atribuire, excesul de formalism sau anularea procedurilor ca măsură de prudenţă.