Piaţa construcţiilor, în scădere

Preşedintele Asociaţiei Române a Antreprenorilor de Construcţii (ARACO), Laurenţiu Plosceanu, a declarat că piaţa construcţiilor a fost susţinută, în acest an, în principal, de lucrările de reparaţii, situaţie care va fi valabilă şi anul viitor, când ar putea fi atins punctul critic de minus în acest domeniu, urmat în 2012 de revenirea pe creştere. “Evoluţia pieţei din 2010 este inferioară celei din 2009. Este al doilea an consecutiv de contracţie a valorilor din piaţă şi din păcate, după discuţiile pe care le-am avut cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional săptămâna trecută şi după reacţiile pe care le avem în urma consultărilor cu reprezentanţii guvernamentali, premisele sunt şi pentru 2011 de menţinere a contracţiei”, a declarat reprezentantul ARACO. El a precizat că menţinerea pieţei în 2011 la nivelul din acest an reprezintă un scenariu optimist. La jumătatea anului, Plosceanu estima că piaţa construcţiilor ar putea scădea în 2010 cu 35 - 40%, de la 12,6 miliarde euro în 2009, prognoza fiind în continuare valabilă. În condiţiile în care sursele private de finanţare s-au redus la nivelul din 2003 - 2004, fondurile publice sunt elementul principal pentru susţinerea sectorului de construcţii în actuala perioadă de criză, conform sursei citate. „Din păcate, fondurile structurale care stau la dispoziţia ţării pentru proiecte de infrastructură, infrastructură de mediu, pentru reabilitări, aveau la jumătatea anului 2010 o rată de absorbţie de 7%. Este un insucces al Guvernului”, a spus reprezentantul asociaţiei. El a atras atenţia că România riscă să piardă fondurile europene neutilizate, care ar putea direcţionate către alte state europene. Plosceanu a afirmat că una dintre solicitările făcute reprezentanţilor FMI a fost monitorizarea plăţilor creanţelor către firmele de construcţii, care totalizează în prezent 1,2 miliarde de euro. Totodată, ARACO doreşte ca Executivul să realizeze o inventariere a proiectelor începute după anii \'90 şi să decidă care vor primi finanţare în 2011, care vor intra în conservare şi la care se va renunţa. În plus, în proiectul de buget pentru 2011, proiectele noi şi cele care vor avea finanţări publice asigurate ar trebui să fie clar precizate, pentru a evita situaţia în care apar lucrări care se licitează şi pentru care nu se pot asigura resurse financiare. Şeful ARACO s-a declarat nemulţumit de felul cum funcţionează legislaţia privind achiziţiile publice, care ar trebui îmbunătăţită, pentru prevenirea abuzurilor care ajung până la predefinirea în caietul de sarcini a profilului companiei care trebuie să o câştige. Legat de evoluţia sectorului în 2011, Plosceanu a afirmat că speră ca Guvernul să ţină cont de necesitatea finalizării unor proiecte de infrastructură deja începute şi a utilizării cât mai consistente a fondurilor europene pentru proiecte de infrastructură.