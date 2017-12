Piața construcțiilor va crește în acest an

Piața construcțiilor a crescut anul trecut, mai ales datorită sectorului rezidenţial şi lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, tendință care se va menține și în 2016, este de părere George Stamate, director de vânzări divizia infrastructură din cadrul Arabesque.

Pe de altă parte, infrastructura a înregistrat o stagnare, acolo investindu-se mai mult în reparaţii curente decât în construcţii noi.

Anul trecut a fost cel mai bun an pentru construcţia de locuinţe în regiunea Bucureşti - Ilfov, peste 11.000 de case şi apartamente fiind finalizate, un nivel record pentru ultimii zece ani, potrivit datelor de la Institutul Naţional de Statistică.

Potrivit lui Stamate, singura diferenţă între situația de anul trecut și cea din acest an este faptul că 2016 este un an electoral, plus intrarea în vigoare a legii dării în plată.

"Pare că şi anul acesta trendul este similar cu cel de anul trecut, adică proiectele de infrastructură vor stagna, judecând după datele din primele luni ale anului. Avem însă câteva elemente care pot face diferenţa – două evenimente electorale importante, cota TVA micşorată faţă de anul trecut, controversata lege a dării în plată. Acestea pot influenţa trendul din acest an", a spus George Stamate.

Distribuitorul de materiale de construcţii Arabesque, controlat de familia Rapotan, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 1,54 miliarde de lei (348 mil. euro), în creştere cu 3% faţă de anul anterior, potrivit datelor companiei. Pentru acest an compania vizează un avans de cinci procente, la 1,6 miliarde de lei.