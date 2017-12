Piaţa construcţiilor va scădea între 20 şi 25%

Piaţa construcţiilor din România va scădea, în 2009, cu 20 - 25%, în special din cauza reducerii activităţii pe domeniul rezidenţial, care reprezintă circa 30% din total. Estimarea a fost făcută de preşedintele grupului de firme Bogart, Raul Doicescu. \"Segmentul rezidenţial este cel mai afectat de criză, pentru că nu mai este consumator final. Consumatorul final de apartamente nu mai are finanţare de la bancă. O revigorare a segmentului s-ar putea realiza prin reducerea TVA - ului pentru construcţiile de apartamente individuale, de la 19% la maxim 5%, pe o perioadă determinată, aşa cum au făcut în această perioadă de criză ţări precum Belgia şi Turcia\", a spus Doicescu. Previziunile omului de afaceri sînt mai pesimiste decît cele ale patronatului firmelor de construcţii, care estima în martie că piaţa de construcţii ar putea să scadă cu 10% în 2009, pe fondul crizei economice şi al lipsei finanţării pentru derularea proiectelor, în 2008 valoarea acesteia ridicîndu-se la 14,3 miliarde euro. Doicescu previzionează şi în aceste condiţii pentru 2009 o creştere a afacerilor grupului pe care îl controlează, cu 8 - 13%, la 125 - 130 de milioane de euro, ritm mult mai scăzut faţă de avansul din 2008. Pentru firma de construcţii, care reprezintă 80% din afacerile grupului, Doicescu estimează o cifră de afaceri de 100 milioane de euro în 2009, faţă de 90 milioane de euro în 2008, respectiv o creştere cu 11%. Compania de construcţii din grupul Bogart este implicată mai ales în construcţia de clădiri de birouri, dar activează şi pe segmentul hotelier şi de retail. \"Cine poate să facă construcţii în perioadă de criză are de cîştigat pentru că forţa de muncă este mai ieftină, materialele de construcţii sînt mai ieftine. În perioada de criză investiţiile în construcţii prezervă valoarea banilor\", a afirmat Doicescu. În opinia sa, preţul construcţiilor s-a redus în acest an în medie cu 10%, dar scăderea ar putea fi mai mare în cazul anumitor proiecte de mari dimensiuni. El a arătat că pe lîngă problema legată de lipsa de finanţare de la bănci, mulţi dezvoltatori se confruntă cu problema încasării TVA de la stat. Pe de altă parte, dificultăţile legate de finanţare a determinat dezvoltatorii să crescă perioada în care plătesc constructorii. \"Această perioadă a crescut de la 10-20 de zile şi la o lună\", a arătat omul de afaceri. Grupul Bogart, înfiinţat în 1991, cuprinde 15 firme care acoperă toată aria de servicii şi produse legate de industria construcţiilor, respectiv furnizarea betonului, prefabricate din beton, confecţii metalice, pereţi cortină, tîmplărie exterioară şi interioară din aluminiu şi PVC, prelucrarea lemnului, servicii de administrare a imobilelor construite.