Piaţa de leasing operaţional, în creştere

Piaţa românească de leasing operaţional va înregistra în acest an o creştere de 20% faţă de 2008, ajungând la 22-23.000 de maşini în administrare, iar în 2010 va avea un avans similar, la 25.000 - 28.000 de autovehicule, a declarat, ieri, directorul general al LeasePlan, Bogdan Apahidean. \"Piaţa de leasing operaţional s-a dezvoltat cu o creştere de peste 20% în acest an datorită mai multor factori. Produsul de leasing operaţional reprezintă o soluţie pe perioadă de criză, prin accesul la finanţare şi reducerea cheltuielilor cu administrarea flotelor auto\", a afirmat Apahidean. El a arătat că, în plus, piaţa românească are potenţial întrucât doar 3-4% din livrările anuale de maşini la nivelul pieţei sunt comercializate în leasing operaţional, în timp ce în vestul Europei această pondere ajunge la 20%. Apahidean estimează că, anul viitor, piaţa de leasing operaţional va înregistra în continuare o evoluţie pozitivă, cu o creştere de circa 20-25%, ajungând la o flotă totală în administrare de 25-28.000 de maşini. Pe piaţa de leasing operaţional şi management de flote activează companiile Sixt New Kopel, ALD Automotive, Arval România, Hertz Lease, LeasePlan, Fleet Management Services, Dirent, precum şi mai multe firme de profil aparţinând companiilor mari de leasing financiar, ca UniCredit Leasing, BRD Sogelease, Porsche Leasing şi, mai nou, BCR Leasing. Lease Plan este subsidiara companiei olandeze cu acelaşi nume, care administrează o flotă de circa 1,4 milioane de autovehicule.