Piaţa de leasing va creşte cu 15% în 2011

Directorul general al BCR Leasing, Bogdan Speteanu, are opinii mai optimiste pentru anul în curs şi prognozează o creştere de circa 15% în acest an a pieţei româneşti de leasing, de la un nivel de 1,12 miliarde euro în 2010, în condiţiile în care vor demara unele proiecte de infrastructură, mediu, turism şi agricultură. “Optimismul se bazează pe tendinţa pozitivă a exporturilor, pe posibilitatea demarării unor proiecte de infrastructură, mediu, turism şi agricultură, şi pe o mai bună absorbţie a fondurilor europene. Desigur, sunt voci în piaţă mai rezervate care vorbesc de o menţinere a pieţei la nivelul anului 2010”, a spus Speteanu. El estimează o îmbunătăţire a evoluţiei pieţei de leasing auto încă din prima parte a anului şi o creştere a valorii finanţărilor în 2011: “Indiciile de redresare treptată a economiei, prognozele ceva mai optimiste cu privire la reluarea producţiei şi a investiţiilor în industrie, menţinerea performanţei în câteva sectoare (energie regenerabilă, sectorul medical privat, industria farma, telecomunicaţii, etc.) ne fac să sperăm că vom vedea rezultate ceva mai bune înainte de jumătatea acestui an”. Speteanu a menţionat că achiziţiile de vehicule noi au fost afectate anul trecut de dimensiunea redusă a cererii, de creşterea TVA şi de preferinţele consumatorilor pentru vehiculele second-hand, al căror volum de înmatriculare a fost mai mult decât dublu faţă de cel al vehiculelor noi.