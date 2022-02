Piața de pariuri din New York a debutat cu 17 milioane de tranzacții în primul weekend

Lumea jocurilor de noroc din SUA s-a schimbat complet în a doua săptămână a acestui an. Acest lucru se datorează faptului că pariurile online au legalizate în New York sâmbătă, 8 ianuarie 2022, la ora 9 a dimineții. În primele două zile, jucătorii au efectuat nu mai puțin de 17.2 milioane de tranzacții, depășind toate celelalte state licențiate din SUA.

BetRivers, Caesars, FanDuel, and DraftKings sunt operatorii de jocuri de noroc licențiați în New York care au început să primească pariuri din 8 ianuarie 2022, anunță nybettingninja.com. Alte cinci case de pariuri se află în cursul procesului de reglementare și urmează să primească licența; este vorba despre BallyBet, BetMGM, WynnBet, PointsBet și Genting’s Resorts World.

După primele 12 ore de la lansare, volumul tranzacțiilor înregistrate de către consumatorii aflați în The Big Apple era mai mare decât cel al următoarelor două state combinat, conform cifrelor publicate de Lindsay Slader, directoare de marketing a companiei GeoComply:

New York: 5.8 milioane Pennsylvania: 2.3 milioane New Jersey: 2.1 milioane Michigan: 1.6 milioane Illinois: 1.1 milioane Arizona: 1 milioane

În momentul de față, New York este statul cu cea mai mare populație din SUA (aproximativ 20 milioane de locuitori) în care jocurile de noroc online sunt legale. Statul vecin, New Jersey, a legiferat pariurile online încă din anul 2013, motiv pentru care numeroși rezidenți din NYC s-au obișnuit să traverseze granița pentru a plasa pariuri. Specialiștii estimează că volumul de pariuri plasate în New Jersey va scădea în urma licențierii obținute de statul vecin.

"În ceea ce privește implicațiile pentru industrie, este probabil ca New York să devină rapid cea mai mare piață reglementată [de jocuri de noroc online] din SUA. De asemenea, ar trebui să ne așteptăm ca cifrele lunare din New Jersey să scadă, poate chiar cu 20-25%, deoarece newyorkezii nu vor mai călători peste graniță pentru a plasa pariuri", a declarat Will Hershey de la Roundhill Investments.

Profitul operatorilor de jocuri de noroc online din New York este impozitat cu 51%, în timp ce în New Jerseu, taxa pentru jocurile de noroc este de doar 14.25%. Chiar și în aceste condiții, cotele furnizate de operatori la debut se ridică la același nivel cu cele oferite în celelalte state.

Specialiștii estimează că veniturile generate de sectorul pariurilor online din New York s-ar putea ridica la 667 milioane de dolari în acest an, urmând ca pragul de 1,1 miliarde de dolari să fie depășit în anul 2025.

Industria jocurilor de noroc din România a generat venituri de peste 1 miliard de euro în anul 2019, înainte de pandemie, însă a fost puternic afectată în următorul an. Cu toate acestea, sectorul autohton al pariurilor online a crescut cu 90% în anul 2020, depășind pragul de 500 de milioane de euro în ceea ce privește încasările. Având în vedere că populația țării noastre este aproape egală cu cea a statului New York, se poate spune că românii au un apetit mai mare pentru pariuri, dacă este să comparăm sumele cheltuite la joc în raport cu salariul mediu.