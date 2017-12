Piața energetică, crizată de pomană

Piața de electricitate din România este dominată în continuare de contractele pe termen scurt, iar autoritățile n-au făcut nimic până acum ca să schimbe ceva, după criza din energie din acest an, a declarat, luni, președintele Consiliului Concurenței (CC), Bogdan Chirițoiu - „Mie mi se pare că am ratat până acum oportunitatea care a fost criza din acest an. Adică, dacă tot ai o criză și suferi de pe urma ei, folosește energia generată de ea ca să faci schimbări. Poate comisia de anchetă de la ANRE va duce la îmbunătățirea reglementării, dar până acum senzația mea este că am avut o criză în iarnă, una în vară și tot nu am reușit să folosim această presiune ca să facem anumite reglări în modul în care e guvernată piața de electricitate“. El a punctat că, în opinia CC, piața de energie este dominată prea mult de piața pe termen scurt, care este volatilă - „Nu înseamnă că ne-am răzgândit și că susținem trecerea la contractele bilaterale, ci la o formă transparentă, standardizată, dar care să aibă suficientă flexibilitate“.