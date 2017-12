Piaţa farmaceutică ar putea creşte

Piaţa farmaceutică românească ar putea creşte în acest an cu 7,4%, la 10,95 miliarde de lei, un ritm inferior faţă de cel din ultimii ani, printre motive numărându-se deteriorarea sectorului spitalicesc, creşterea termenelor de plată şi a datoriilor din sistem, potrivit IMS Health România. „Se anticipează o evoluţie de plus 7,4% pentru 2011 la nivelul întregii pieţe farmaceutice, în valoare, la preţ de producător, din care retailul va avea o evoluţie pozitivă de 11,2%. Sectorul de spital îşi va continua scăderea şi în acest an”, a declarat directorul general al firmei de cercetare IMS Health România, Corina Ciolan. Piaţa farmaceutică a urcat anul trecut cu 16%, la 10,2 miliarde lei, datorită avansului din sectorul de retail. Ritmul de creştere a scăzut însă pentru al treilea an consecutiv, pe fondul crizei financiare. Ciolan a adăugat că printre factorii care vor încuraja creşterea vânzărilor de medicamente în acest an se numără evoluţia cursului valutar şi lansările de produse noi.