Piaţa farmaceutică românească va creşte cu 10%

Reprezentanţii firmelor de medicamente sînt de părere că piaţa farmaceutică va creşte în acest an cu 10% la valori exprimate în lei, în timp ce în euro vînzările vor stagna sau chiar vor consemna o scădere uşoară, iar criza economică ar putea afecta sistemul de sănătate prin reducerea resurselor financiare. Precizăm că, anul trecut, piaţa farmaceutică din România a ajuns la 7,16 miliarde lei, în avans cu 17,7%, nivel superior celui din 2007, cînd industria de profil a crescut cu 11,2%, la 6,08 miliarde lei, iar în topul companiilor, Roche şi Sanofi au detronat GSK, plasat în 2007 pe primul loc. De asemenea, reprezentanţii firmelor de medicamente au mai precizat că criza economică va afecta şi piaţa farmaceutică din România, însă într-o măsură mai mică comparativ cu alte sectoare. “Criza va avea un impact, pentru că nu putem face excepţie. Resursele sistemului public vor fi la acelaşi nivel sau chiar vor avea o uşoară scădere, în timp ce creşterea şomajului va duce la reducerea contribuţiilor (la asigurările de sănătate - n.r.)”, a explicat directorul unei firme de medicamente. El a mai adăugat că pe piaţa de medicamente cererea este destul de rigidă, cu un grad de substituire redus, astfel că în 2009, bolnavii din România vor încerca să primească produsele de care au nevoie, indiferent de condiţii. În aceste condiţii, este de aşteptat să crească gradul de susţinere din buzunarul propriu, care deja este peste nivelul european. Totodată, reprezentanţii firmelor de medicamente au mai spus că efectele deciziilor luate la nivel guvernamental legate de sistemul de sănătate se vor resimţi abia în trimestrul al doilea. Oficialul firmei de cercetare susţine că piaţa românească de medicamente “e încă departe de punctul de echilibru”, existînd astfel în continuare un potenţial de creştere. În opinia specialiştilor, cel mai bun indicator este suma cheltuită pe cap de locuitor, care în România se ridică la 100 de euro pe an, departe de alte state europene din zonă, unde media este de 200-300 de euro pe an, şi de ţările din vestul Europei, unde valoarea ajunge la 500 de euro.