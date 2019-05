Piața gazelor se zbate între populism prost și liberalizare tâmpă

Piaţa românească de gaze nu era pregătită pentru liberalizare în 2017, motiv pentru care Guvernul a luat decizia de a plafona preţurile prin OUG 114/2018, însă Comisia Europeană nu agreează măsura de a proteja TOȚI consumatorii casnici, a declarat, marţi, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), Zoltan Nagy-Bege - „În 2016, Guvernul a luat decizia să liberalizeze piaţa de gaze naturale, inclusiv pentru consumatorii casnici, lucru care s-a întâmplat la 1 aprilie 2017. La acea vreme, toate analizele arătau că nu mai are sens să continuăm acel calendar convenit cu Comisia Europeană, pentru că am fi ajuns, din aprilie 2017, în situaţia în care preţul gazelor de import era mai mic decât cel din calendar“. Însă, într-o perioadă de un an şi jumătate, preţurile s-au dublat, a amintit el - „Nu existau mecanisme de piaţă suficient de mature. Trebuie să recunoaştem că piaţa românească de gaze nu era complet pregătită pentru liberalizare, motiv pentru care Guvernul României a luat, în decembrie 2018, decizia de a limita, pentru o perioadă de timp, preţul de producţie internă“. Ulterior, în martie, Comisia Europeană a declanşat procedura de infringement împotriva României din această cauză, arătând că prevederile OUG 114/2018 încalcă legislaţia europeană din sectorul gazelor. Nagy a arătat că argumentele părţii române sunt legate de caracterul temporar al acestor măsuri - „Este foarte clar că există bază legală şi pentru măsuri temporare la nivelul ţărilor membre care să protejeze unii consumatori, la noi este pentru toţi consumatorii casnici, ceea ce s-ar putea să nu fie chiar în regulă. Noi vrem ca această perioadă să ajute la crearea unor mecanisme de piaţă serioase, mature, care să susţină o liberalizare mai bine fundamentată. În acest moment, consumatorii vulnerabili sunt protejaţi şi nu prea, pentru că mulţi dintre consumatorii casnici nu au nevoie de protecţie, iar cei vulnerabili cu adevărat nu sunt protejaţi suficient“. În ceea ce priveşte contribuţia de 2% din cifra de afaceri a companiilor energetice, care va merge către bugetul ANRE, instituţia a propus o modificare - după acoperirea cheltuielilor administrative, excesul va fi folosit pentru proiecte de eficienţă energetică, mai ales pentru reabilitarea clădirilor (și aici ne aflăm în procedură de infringement). OUG 114/2018 a plafonat la 68 lei pe MWh, pentru următorii trei ani, preţul pentru întreaga producţie internă de gaze naturale, iar OUG 19/2019 a modificat această prevedere, lăsând la preţ plafonat doar cantităţile de gaze destinate consumatorilor casnici.

Plafonarea prețului gazelor naturale e o măsură temporară și necesară pentru ca liberalizarea de peste trei ani să ne iasă bine, susține Guvernul