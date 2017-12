Piaţa globală de artă a crescut la un nou maxim istoric, în 2011

Piaţa globală de artă a crescut cu 21% anul trecut, în ciuda problemelor din economia globală ,şi a atins un nou maxim istoric, de 11,5 miliarde dolari, potrivit statisticilor Art Price. China este, din 2010, cea mai mare piaţă globală a licitaţiilor de artă. Anul trecut, China şi-a consolidat poziţia, cu o creştere de 38% a valorii operelor licitate, depăşind avansul global de 21%. China a dominat, astfel, piaţa de artă în 2011, cu o cotă de 39%, mult peste cele 25 de procente ale SUA. De altfel, trei din cele mai scumpe zece picturi licitate anul trecut sunt realizate de artişti chinezi.

Cea mai scumpă pictură vândută la licitaţie, cu peste 57 milioane de dolari, este semnată de pictorul chinez Qi Baishi. Se numeşte „Vultur într-un pin” şi a fost cumpărată anul trecut cu peste 57 de milioane de dolari. Locul doi i-a revenit unei picturi de Wang Meng, un artist chinez din timpul dinastiei Yuan din secolul 14, cu lucrarea intitulată „Zhi Chuan mergând la munte”, vândută pentru aproximativ 55 de milioane dolari. Clyfford Still, un expresionist abstract, a primit medalia de bronz, cu o lucrare vândută tot pentru circa 55 de milioane de dolari. Următoarea este o lucrare de Roy Lichtenstein, un exponent de marcă al artei pop. Pictura sa, intitulată „Pot să văd toată camera!... şi nu este nimeni în ea!”, s-a vândut cu peste 38 de milioane de dolari. Locul cinci îi revine italianului Francesco Guardi, cu o pictură din Veneţia secolului al XVlll-lea, de 38,3 milioane de dolari. Urmează, pe locul şase, un alt chinez, Xu Beihong, Pictura sa, „La arat pe tărâmul păcii” a obţinut aproape 37 de milioane de dolari la o licitaţie din China, care a avut loc la sfârşitul anului. Pe poziţia 7 se află un pictor care prinde top 10 an de an, Pablo Picasso, cu mica pictură „La Lecture”, care o înfăţişează pe una dintre iubitele sale şi care s-a vândut cu peste 36 de milioane de dolari. Pe locul opt se află austriacul Gustav Klimt, cu „Litzlberg pe lacul Atter”, vândut pentru 36 de milioane. Locul nouă îi aparţine unui alt pictor austriac, Egon Schiele, cu lucrarea „Case cu rufe: Suburbie II” din 1914, care s-a vândut la Londra pentru 35,7 milioane de dolari. Pe locul zece în topul celor mai scumpe picturi cumpărate la licitaţie anul trecut se află un obişnuit al clasamentului, Andy Warhol, cu „Autoportret din patru bucăţi”, vândut pentru 34 de milioane de dolari.