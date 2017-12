Piaţa imobiliară, afectată de noul regulament de creditare!?

Noul regulament de creditare a populaţiei stabilit de BNR va avea ca efect o întîrziere a finalizării tranzacţiilor imobiliare, numărul acestora fiind afectat în mod direct de numărul creditelor acordate, susţin analiştii imobiliari. \"Cu siguranţă că aplicarea normelor BNR va aduce o serie de schimbări şi dosarele se vor soluţiona cu mai mare greutate, cel puţin o perioadă, şi acest lucru se va repercuta într-o întîrziere a finalizarii tranzacţiilor\", susţine reprezentantul companiei imobiliare Regatta, Simona Negoiţă. Aceasta mai spune că necesarul de locuinţe rămîne însă acelaşi, dar populaţia a amînat momentul achiziţiilor, aşteptînd o scădere accentuată a preţurilor. În plus, Negoiţă crede că dezvoltatorii imobiliari vor trebui să se adapteze la condiţiile noi de creditare, oferind mai multă lejeritate în privinţa termenelor de plată. La rîndul lor, analiştii Colliers spun că noua politică a BNR va lovi cu siguranţă piaţa enduser-ilor (clienţi finali, n.r.) pe sectorul rezidenţial, iar numărul tranzacţiilor va fi afectat în mod direct de numărul creditelor acordate. \"Noile norme legate de gradul de îndatorare şi condiţii luate în considerare pentru acordarea unui credit ne aduc în situaţia de acum trei ani, cînd doar 30-40% din apartamente erau contractate cu credit bancar, iar restul prin rate plătite direct dezvoltatorului. Efectul vizibil pe piaţă va fi resimţit probabil şi printr-o scădere a tranzacţiilor în prima fază, dar mai ales prin reîntoarcerea clienţilor la metodele de plată care presupun un avans plătit la semnarea antecontractului, ce poate varia între 20 şi 30% din preţ, rate pe perioada construcţiei între 30 şi 60%, iar restul, la livrare\", susţine project managerul Colliers România, Simina Istrate. Reprezentantul companiei de consultanţă imobiliară susţine că 10% pînă la 50% din valoarea locuinţei vor fi mai uşor de finanţat la livrare, avînd în vedere că apartamentul deja există şi suma totală de finanţat este mai accesibilă prin credit clientului decît 75 sau 80% cum se practica pînă în prezent, iar ratele intermediare sînt suportate direct de clienţi din economii din surse care în mod normal nu sînt acceptate de bancă. Intervenţia BNR în piaţa creditării n-ar trebui comentată, susţine ferm analistul imobiliar Artur Silvestri. \"Acesta se cheamă credit crunch, iar în alte părţi este o formulă uzuală ce nu se comentează cu isterii politicianiste. Efectul, însă, nu va fi atît de brutal pe cît se crede, fiindcă noi avem un mediu bancar cu precădere alogen, unde, deşi încă puţine, sucursalele băncilor occidentale nu au nicio legătură cu deciziile Băncii Naţionale şi, deci, îşi fac planurile proprii şi ascultă de reguli independente. De altfel, cu cît acestea vor fi mai numeroase, cu atît diluţia “intervenţionismului” de acum va apărea mai clar\", a declarat Silvestri. Project managerul companiei DTZ Echinox, Răzvan Julea, nu vede viitorul imobiliarului atît de sumbru, din contră, susţine că interesul manifestat pentru contractarea creditelor imobiliare va cunoaşte în continuare un nivel ridicat atît în rîndul populaţiei cît şi al băncilor, ceea ce va determina o adaptare a produselor existente (ex. prelungirea perioadei de returnare a creditului chiar şi pe modelul ,,mai multe generaţii\'\') sau chiar o creare a unora noi de către acestea din urmă. \"Pe termen scurt, iniţiativa va descuraja unii cumpărători, dar nu cred că numărul acestora este atît de mare încît să producă efecte majore asupra pieţei imobiliare. Majoritatea oamenilor au o anumită constanţă sau creştere de 10-20% a veniturilor de la un an la altul, astfel încît, în general, considerarea venitului pe întreg anul precedent nu va face diferenţă de plafon salarial de la un credit pentru o garsonieră la unul pentru un apartament. Bineînţeles, lucrurile nu sînt la fel de \"line” pentru cei cu venituri \"la negru”, care treceau în legalitate pentru 3-6 luni - atît cît să ia un credit - dar cred că numărul acestora este oricum din ce în ce mai mic\", spune directorul regional al companiei imobiliare RE/MAX, Adrian Şişchin. El consideră că diminuarea gradului de îndatorare acceptat de către bănci va afecta ceva mai mult achiziţiile de locuinţe pe segmentul mediu şi medium-high, unde diferenţa respectivă de venit înseamnă destul de mult în valoare nominală. \"Trebuie să vedem însă şi ce se va întîmplă cu dobînzile, deoarece pentru un cumpărător diferenţa de la o dobîndă de 7%, la 12%, de exemplu, înseamnă foarte mult şi dobînzile cred că au un rol extrem de important pentru evoluţiile ulterioare ale pieţei. Persoanele aflate la limita acordării unor credite imobiliare vor trebui să mai aştepte o perioadă, dar pentru apartamentele de 2-3 camere - care constituie majoritatea tranzacţiilor- oricum familiile trebuiau să aibă venituri destul de mari. Aici nu cred că vor fi schimbări semnificative\", încheie Şişchin.