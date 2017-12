Piaţa imobiliară, la nivelul din 2006

Preţurile locuinţelor s-au redus, în medie, cu 8,5% pe an, de la momentul de vârf al pieţei imobiliare, consemnat în trimestrul al doilea din 2008 şi până în prezent. Astfel, după o scădere totală cu 41%, preţurile din prezent au ajuns să fie similare cu cele din 2006, potrivit Eurobank Property Services (EPS). Indicele EPS arată că, în primul trimestru din 2014, preţurile rezidenţiale la nivel naţional au scăzut cu 2% faţă de trimestrul precedent. Raportat la aceeaşi perioadă din 2013, preţurile s-au redus cu 0,6%, „ceea ce indică o piaţă stabilizată, mai ales dacă luăm în calcul trendul sezonier de a avea preţuri reduse în sezonul rece”, notează analiştii Eurobank. Dintre marile oraşe ale României, Ploieşti a înregistrat cea mai mare creştere a preţurilor rezidenţiale, de 7,5%, comparativ cu perioada similară din 2013, fiind urmat de Braşov, Constanţa şi Galaţi. Pe de altă parte, cele mai abrupte scăderi de preţuri au fost înregistrate în Brăila, Oradea şi Craiova. Cât despre diversele tipuri de proprietăţi, apartamentele au avut performanţe sub nivelul mediu, atât în Bucureşti, cât şi la nivel naţional. Analiştii mai punctează că proprietăţile noi au fost puternic afectate de criză, valoarea lor ajungând, de multe ori, sub cea a „surorilor“ vechi.