Piaţa imobiliară autohtonă va ieşi din criză abia în 2011, când va ajunge la maturitate, iar investitorii nu vor mai obţine profit din specularea tranzacţiilor, a declarat managerul general al Imopedia.ro, Răzvan Muntean. „În acest moment, piaţa imobiliară a traversat o bună parte din criză şi începe uşor să dea semne de însănătoşire, nu neapărat a tranzacţiilor în sine, ci a mentalităţii actorilor din piaţă. Nu mai avem cumpărători speculativi şi nici agenţi imobiliari care să ceară comisioane mari. Oricum, piaţa imobiliară va fi printre ultimele domenii care vor ieşi din criză. Abia pe la sfârşitul anului vom putea spune concret când va fi deblocată piaţa, dar în niciun caz nu va ieşi din criză în 2010”, a spus Muntean. Managerul general al Imopedia.ro spune că deşi preţurile sunt în continuare într-un trend descendent, încet-încet se va ajunge la fundul sacului. „Piaţa imobiliară este una speculativă. Când oamenii aud în stânga şi dreapta că s-a mai însănătoşit o industrie, brusc, cresc preţurile. Chiar şi în cadrul programului Prima Casă 1 au fost astfel de fenomene. Consider că doar o înaintare în piaţă, naturală şi nu artificială, prin care statul să intervină, sub o formă sau alta, va aşeza preţurile pe un făgaş normal. După ce vom ieşi din criză, lucrurile se vor uniformiza”, a afirmat Muntean. Analistul imobiliar este de părere că 2010 este un an prielnic pentru cei care doresc să investească în imobiliare. „În perioada de criză este bine să investeşti în proprietăţi, întrucât pot fi negociate foarte mult. De altfel, există în piaţă locuinţe care au mai mult de jumătate discount faţă de anul trecut. În concluzie, există oportunităţi în piaţă, iar cine va şti să le valorifice va câştiga pe termen lung”, a spus managerul general al Imopedia.ro. El susţine că, în continuare, principala atracţie în imobiliare vor rămâne acele locuinţe achiziţionate de către cei care au neapărată nevoie. „Rezidenţialul rămâne principala atracţie pentru că reprezintă o necesitate imediată a oricărui cumpărător. Vorbesc de rezidenţialul pentru locuit imediat şi nu pentru a cumpăra 20 de apartamente pentru a le închiria. În schimb, au apărut oportunităţi de genul tranzacţiilor de terenuri agricole şi păduri care sunt căutate din ce în ce mai mult, pentru că aici funcţionează un mic paradox. Întrucât terenurile sunt ultimele care se vor dezgheţa după criză, proprietarii care au rămas fără lichidităţi în această perioadă preferă să le vândă, conştienţi de faptul că ar mai trebui să aştepte vreo doi ani pentru a obţine preţul dorit”, a spun Muntean.