Piaţa imobiliară nu-şi va reveni nici în 2011

CASE MAI IEFTINE. Investiţii blocate, apartamente fără cumpărători şi finanţări nerealizabile. Acesta este tabloul pieţei imobiliare din România, implicit din Constanţa, în prezent criza economică având un cuvânt greu de spus pe acest segment. Potrivit specialiştilor în imobiliare, în acest an, preţurile locuinţelor au cunoscut o scădere de până la 16%. „Dacă vorbim despre garsoniere, preţul acestora nu s-a modificat foarte mult, poate o uşoară scădere, cu 5%, în timp ce apartamentele cu două camere s-au redus cu 12%. Apartamentele cu trei camere plus au cunoscut cele mai mari scăderi de preţuri anul acesta, cu 14 - 16%”, a declarat Raluca Dobre, specialist PR www.TopEstate.ro. Ea a arătat că, în acest an, accentul s-a pus pe locuinţele ieftine. Constănţenii au căutat un preţ raportat la suprafaţa utilă cumpărată sub 800 de euro/mp, chiar dacă apartamentul nu era complet finisat sau mai avea nevoie de îmbunătăţiri. Din lipsa banilor, cumpărătorii au început să renunţe la comoditate, căutând să-şi facă amenajările ulterior, în timp şi poate în regie proprie. În aceste condiţii, cele mai bine vândute locuinţe au fost cele din blocurile vechi, din cartierele oraşului cu un grad ridicat de siguranţă. În ceea ce priveşte preţurile pentru anul viitor, Dobre estimează că acestea vor avea un uşor trend crescător după a doua jumătate a anului, mai exact începând din al treilea trimestru, dar asta numai în condiţiile în care situaţia social-politică şi economică din ţară nu se va agrava.

EVOLUŢIA LOCUINŢELOR NOI. Dacă înainte de criză, locuinţele noi se vindeau ca pâinea caldă, în ultima perioadă numărul tranzacţiilor cu aceste imobile s-a redus foarte mult. „Locuinţele noi deja construite au doar câteva şanse pentru a fi vândute: să li se reducă preţul, ajungând foarte atractive ca preţ pe metru pătrat, sau să fie oferite într-unul din sistemele: rate directe de la dezvoltator cu dobândă minimă sau fără dobândă; prin cumpărarea apartamentului vechi pe care clientul care doreşte să cumpere apartamentul nou îl are la vânzare, la un preţ corect evaluat; să fie recompartimentate în suprafeţe mult mai mici”, a spus Dobre. În ceea ce priveşte relansarea pieţei imobiliare, experţii nu prevăd nicio luminiţă la capătul tunelului. „Greu de spus. Doi sau trei ani vor trece fără să ajungem la nivelul lui 2008, care era oricum un an de criză. Probabil vor trece încă cinci - opt ani până când piaţa naţională imobiliară să fie pe creştere”, a arătat specialistul TopEstate.ro.