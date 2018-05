Piața imobiliară prinde viteză, iar Constanța nu prea ține pasul

Constanța rămâne-n urmă în topul pieței imobiliare din orașele regionale, prețul mediu al apartamentelor crescând ușor, cu 0,8%, în aprilie, de la 1.114 la 1.123 euro/mp. În Timișoara, media este de 1.187 euro/mp, în București - 1.315 euro/mp, iar Clujul s-a dus departe, prețul sărind de 1.500 euro/mp, în aprilie și depășind cu 14% Capitala. Și Brașovul vine tare din urmă, marcând, în ultima luna, cea mai creștere la nivel național, de 2,7%, până la 1.043 euro/mp. Având în vedere prețurile solicitate în București și în Cluj, media națională este de circa 1.200 euro/mp, potrivit unei analize a imobiliare.ro.

Preţurile medii solicitate pentru apartamentele disponibile spre vânzare la nivel naţional au înregistrat, în aprilie, o scădere uşoară, de 0,3%, de la 1.200 la 1.197 euro pe metru pătrat util, conform unei analize a celor de la imobiliare.ro. Cluj-Napoca, oraşul cu cel mai mare preţ mediu solicitat pe metru pătrat, a depăşit pragul de 1.500 euro pe metru pătrat util, situându-se, astfel, cu circa 14% peste nivelul Capitalei. În Capitală, în condiţiile unei variaţii de numai 0,1%, de la 1.316 la 1.315 euro/mp, preţurile au rămas la nivelul atins la finele lui martie. Stagnarea se explică prin faptul că cele două segmente de piaţă au avut evoluţii opuse. În vreme ce apartamentele din blocurile vechi s-au apreciat cu 1,2% (de la 1.219 la 1.234 euro/mp), cele noi s-au ieftinit cu 1% (de la 1.386 la 1.372 euro/mp). În mod surprinzător, Braşovul ocupă primul loc în clasamentul scumpirilor înregistrate luna trecută în marile oraşe, cu un avans de 2,7% (de la 1.016 la 1.043 euro/mp). Apartamentele vechi s-au apreciat cu 1,4% în ultimele 30 de zile, de la 1.030 la 1.044 euro/mp. Cele noi, însă, au consemnat un salt de 5,5%, de la 991 la 1.046 euro/mp. În Constanţa, analiza Imobiliare.ro consemnează, per ansamblu, un avans cu 0,8% al preţurilor la apartamente, de la 1.114 la 1.123 euro/mp. Tendinţa de creştere a fost susţinută în mod exclusiv de segmentul locuinţelor vechi, care s-au scumpit cu 1,2%, ajungând acum să coste, în medie, 1.122 euro/mp (faţă de 1.109 euro/mp). Pe de altă parte, preţurile în segmentul nou s-au menţinut relativ constante, în condiţiile unei scăderi cu doar 0,1% (de la 1.128 la 1.127 euro/mp). Luna trecută, apartamentele din Iaşi s-au ieftinit, per ansamblu, cu 0,5%, de la 972 la 967 euro/mp. Iaşiul rămâne, astfel, sub pragul de preţ de 1.000 euro/mp. Cele două segmente de piaţă analizate au avut evoluţii asemănătoare: locuinţele din blocurile vechi s-au ieftinit cu 0,4% (de la 961 la 957 euro/mp), iar cele nou-construite cu 0,6% (de la 979 la 973 euro/mp). Nu în ultimul rând, în Timişoara, apartamentele s-au ieftinit uşor luna trecută. Ele au consemnat un declin cu 0,4%, de la 1.187 la 1.182 euro/mp. Locuinţele din blocurile vechi s-au depreciat, în medie, cu 0,4%, ajungând la 1.186 euro/mp, faţă de 1.191 euro/mp.