Piață liberă? Ce dracu e aia?

PETRECEREA NU SE OPREȘTE Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) va finaliza până la finele anului, împreună cu producătorii, lista și condițiile pentru alimentele proaspete, care va completa modificările aduse Legii 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. De ce? Pentru că, la ora actuală, inclusiv sucurile, energizantele și zacusca pot fi trecute în această categorie... „Legislația europeană prevede foarte clar definiția și condițiile pentru un produs proaspăt. Noi putem să adaptăm ușor. Spun asta pentru că, după o interpretare exhaustivă, produsul proaspăt trebuia să fie și Coca-Cola. Este o glumă, evident. Noi intenționăm să discutăm cu producătorii și să stabilim foarte clar care sunt condițiile pentru produsele proaspete. Vom modifica apoi HG pe care trebuie să o adoptăm în șase luni de la intrarea noii Legi 321/2009 (51% produse românești în supermarketuri, întru perpetuarea glorioasă a comunismului de care credeam c-am scăpat în 1989 - n.r.)“, spune ministrul de resort Achim Irimescu. El precizează că încă mai sunt magazine care au o prezență foarte slabă a produselor românești - „Întâmplător am ajuns într-un magazin și am constatat cu suprindere că sunt foarte multe produse poloneze și din alte țări, dar aproape nimic din România, ceea ce nu este normal. Îmi propun să discutăm cu rețeaua respectivă (?!?). Eu pot să înțeleg că vin anumite produse mai ieftine din alte state, dar știu că sunt și rețele care își propun, cu prioritate, să folosească produsele din țara unde câștigă multe milioane din comerț“.

OF, OF! Irimescu dovedește cât se poate de clar că, pentru el, nu există conceptul de piață liberă. Trist. Naționalism, protecționism, populism, birocrație, incultură economică - toate într-un singur Guvern. „Am plecat de la „nu ne vindem țara“, am trecut prin „străinii ne atacă moneda“ și am ajuns la „minimum 51% produse românești în supermarketuri și pământ, păduri și resurse care trebuie să fie exploatate atât cât spune statul și NUMAI de români“. Dacă Guvernul vrea să îi ajute pe cei mai săraci dintre români, să scoată legea supermarketurilor“, comentează analistul Florin Cîțu. Și, ca fapt divers, știi de ce legea asta imbecilă nu încalcă procedurile din UE? Pentru că Uniunea, în vaga ei înțelepciune, permite producătorilor bulgari și unguri din zonele de frontieră să aducă produse în România; iar aceste produse sunt considerate „locale“.

