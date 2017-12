Piaţa materialelor de construcţii, în scădere

Piaţa materialelor de construcţii a scăzut în primele şase luni ale acestui an cu 25% faţă de perioada similară a anului trecut, iar indicii cifrei de afaceri pentru acest segment s-au diminuat cu 28%, în special din cauza creşterii preţului la producător, a declarat preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Materiale de Construcţii (APMCR), Claudiu Georgescu. „Preţul producătorilor a crescut din cauza faptului că s-a diminuat volumul de producţie. Ceea ce arată cifrele de afaceri este că producătorii au consimţit să îşi reducă din profit ca să îşi poată susţine prezenţa în piaţa. De asemenea, problemele producătorilor sînt legate şi de mărirea termenelor de plată la distribuitori şi de reducerea costurilor pentru partea de forţă de muncă”, a declarat, Claudiu Georgescu. El a menţionat că scăderea din industria materialelor de construcţii a fost cauzată de blocajul din piaţa imobiliară şi de întîrzierea lansării proiectelor de infrastructură, dar că problemele vor apărea mai acut în lunile septembrie - octombrie ale acestui an, dacă nu se iau măsuri susţinute pentru relansare. „Blocajul a fost la partea de vînzare. Statistica arată că, pentru primele patru luni, indicele lucrărilor din construcţii a fost de 103% şi s-a menţinut şi pentru luna mai, deoarece în această perioadă au fost terminate clădirile începute anul trecut. Nu s-au început lucrări pentru clădiri noi, asta se va resimţi din toamnă. Septembrie şi octombrie vor fi nişte luni cu probleme, însă totul depinde de sistemul bancar, de modul cum executivul va deternina delocarea creditării” a mai spus preşedintele APMCR. În plus, Georgescu a precizat că cele mai afectate segmente ale industriei materialelor de construcţii au fost cel de ciment, corpurile de zidărie, tîmplăria termoizolantă şi într-o măsură mai mică partea de finisaje şi de acoperişuri, deoarece au fost terminate lucrările din anul anterior. În ceea ce priveşte evoluţia sectorului de materiale de construcţii pe perioada crizei, Claudiu Georgescu este de părere că ar trebui gîndită o strategie pe termen lung pentru ieşirea din actuala situaţia economică, o strategie sustenabilă care să ofere printre altele facilităţi investitorilor străini ce ar trebui stimulaţi să investească pe termen mediu sau lung. Preşedintele APMCR a mai precizat că piaţa materialelor de construcţii a reprezentat anul trecut jumătate din industria construcţiilor, înregistrînd o valoare de circa şase miliarde de euro pentru partea de producţie internă şi 2,2 miliarde de euro pentru importuri.