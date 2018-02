Piața neagră a țigărilor, „albită“ un pic

Comerțul ilicit cu țigarete a scăzut cu 2,7 puncte procentuale, în ianuarie, față de noiembrie 2017, la 15,6% din consumul total. Regiunea Nord-Est rămâne cea mai afectată, cu o pondere de aproape 40% din piața neagră; asta și pentru că în Moldova, una dintre sursele principale de contrabandă, comerțul negru a crescut cu peste 15 puncte procentuale. În acest context, producătorii de profil atrag atenția că abrogarea OUG 54/2010 privind reducerea evaziunii fiscale este periculoasă, pentru că ar duce la reinstituirea regimului nereglementat de vânzare a țigaretelor în magazinele Duty Free.

YES, WE CAN Piaţa neagră a ţigaretelor a scăzut semnificativ în ianuarie 2018, cu 2,7 puncte procentuale faţă de noiembrie 2017, până la 15,6% din totalul consumului, potrivit unui studiu al Novel Research. Este cea mai importantă scădere înregistrată din martie 2016, iar ponderea se află uşor sub media anuală a comerţului ilegal din 2017, de 16%. „Diminuarea comerţului ilicit la nivel naţional se datorează scăderii în regiunile unde proponderent se comercializează cheap whites, sursă care în ianuarie a înregistrat o scădere semnificativă de 13,6 puncte procentuale, până la 50,2%, din totalul pieţei negre. Astfel, cea mai importantă scădere se înregistrează în zona de vest, cu 14,5 pp, faţă de noiembrie 2017, până la 17,7% şi sud-vest, de 11,6 pp, până la 14%“, spune directorul Novel Research, Marian Marcu. El notează că, în continuare, nord-est rămâne şi în ianuarie regiunea cea mai afectată de comerţul ilegal cu ţigarete, cu o pondere de 37,6% şi evoluţie relativ constantă (şi prin prisma faptului că Moldova, ca sursă de provenienţă a comerţului ilicit a înregistrat o creştere semnificativă de 15,4 pp faţă de noiembrie, până la 32,3%). La rândul său, oficialul British American Tobaco (BAT) Ileana Dumitru spune că peste patru miliarde de ţigarete au fost vândute anul trecut pe piaţa neagră din România - „Încasările anuale de aproape trei miliarde de lei ale contrabandiştilor vor începe să scadă doar atunci când vor fi îndeplinite două criterii fundamentale: predictibilitatea fiscală pentru jucătorii oneşti, care contribuie substanţial la bugetul statului, şi transformarea luptei cu reţelele de contrabandă într-o prioritate naţională“.

CE SE POATE FACE Pe de altă parte, vicepreședintele ANAF Nicolae Pietrăreanu amintește că Fiscul a organizat, în 2017, Operațiunea SCUT, pentru combaterea traficului ilicit cu ţigarete şi produse din tutun la frontierele UE. În cadrul acestor operaţiuni, au fost intensificate controalele la frontiera României, controalele în trafic, pieţe, târguri şi oboare, iar aceste acţiuni vor continua şi în 2018 - „Dorim să subliniem că echipele de supraveghere şi control vamal de la nivel central, regional şi local au confiscat în 2017 un număr de 81.091.948 ţigarete şi 7056,58 kg tutun, comparativ cu 2016, când au fost confiscate 22.158.669 ţigarete, aceste confiscări reflectându-se şi în scăderea nivelului de contrabandă la 15,6% în ianuarie 2018, față de 18,3% în noiembrie 2017“. Nu în ultimul rând, producătorii de ţigarete atrag atenţia asupra pericolului abrogării de către Parlament a OUG 54/2010 referitoare la reducerea evaziunii fiscale, ceea ce ar duce la reinstituirea regimului nereglementat de vânzare a ţigaretelor în magazinele Duty Free şi la creşterea iminentă a contrabandei. Ei consideră că, pentru reducerea traficului ilicit, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care le solicită de ani de zile. Astfel, pe lângă reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracţiunilor de evaziune fiscală şi de contrabandă cu ţigarete, este necesară clarificarea situaţiei la punctele de trecere a frontierei interne, cu Ungaria şi Bulgaria, precum şi stabilirea unor atribuţii specifice pentru poliţia locală şi jandarmerie, întrucât comerţul ilegal cu ţigarete se desfăşoară aproape nestingherit în zona de competenţă a acestora - pieţe, oboare, staţii de metrou.