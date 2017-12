Piaţa neagră a tutunului câştigă teren

Un studiu prezentat de compania Novel a arătat că piaţa neagră a ţigaretelor a ajuns, în luna septembrie, la 24,4%, de la 21,3%, în iulie, dar rămâne sub nivelul din ianuarie, când comerţul ilicit cu ţigarete se ridica la 36,2%. „Scăderea semnificativă a comerţului ilicit cu ţigarete, în numai şase luni, de la 36,2% în ianuarie 2010 la 21,3% în iulie, a demonstrat capacitatea autorităţilor de a lupta cu acest flagel (...) Cu toate acestea, şocul resimţit în România după măsurile dure de austeritate implementate de Guvern în luna iulie s-a regăsit şi în cercetarea Novel Research care, din păcate, arată o creştere a contrabandei la 24,4% în septembrie\", a declarat Adrian Popa, Director Corporate & Regulatory Affairs, BAT Europa Sud-Est. În acelaşi timp, reprezentanţii Corporate Affairs & Communications, JTI Romania au propus folosirea aceluiaşi criteriu de măsurare, criteriul cantitativ, atât pentru contrabanda în punctele de trecere a frontierei, cât şi pentru evaziunea fiscală. „Propunem de asemenea ca, la fel ca în cazul evaziunii fiscale, mijlocul de transport folosit pentru contrabandă să poată fi confiscat, chiar dacă nu a fost modificat din punct de vedere tehnic pentru ascunderea produselor aduse în ţara ilegal“, au specificat reprezentanţii JTI Romania. Cele mai multe ţigări de contrabandă provin din Republica Moldova (31,5%), Ucraina (24%) şi Serbia (21,7%).