Piaţa neagră cu maşini rulate a prejudiciat statul cu 47 milioane euro

Piaţa neagră de automobile second hand a fost în primele trei luni ale anului de aproape 250 milioane euro, iar TVA-ul neîncasat aferent tranzacţiilor se ridică la 47 milioane de euro, a declarat directorul de vînzări al grupului auto Rădăcini Motors, Nicuşor Sorescu. \"Doar 15% din piaţa totală de maşini rulate se realizează prin intermediul dealerilor, cu plata TVA-ului afarent. Astfel, peste 35.400 de maşni au fost vândute în primele trei luni fară ca statul să încaseze vreo taxă. Valoarea medie de tranzacţionare a unei maşini second hand este de 7.000 de euro\", a spus reprezentantul importatorul mărcilor General Motors. El a precizat că raportul dintre maşinile noi şi cele rulate a fost în primul trimestru de 1 la 4, în creştere faţă de perioada similară din 2009, când raportul era de 1 la 2,6. În topul celor mai vândute maşini rulate pe locul întâi se clasează Volkswagen, cu 27% din piaţă, marcă urmată de Opel şi Ford, care au cote de 25%, respectiv 10%. La sfârşitul lunii aprilie, Brent Valmar, vicepreşedinte al Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile, a făcut apel la premierul Emil Boc să ia măsuri astfel încât comerţul cu vehicule second hand să fie taxat. Valmar a precizat că 35% dintre maşinile second hand importate au o vechime cuprinsă între patru şi zece ani, iar 9% sunt mai noi de patru ani.